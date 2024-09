Xógum - A Gloriosa Saga do Japão fez história no Emmy de 2024. Quebrar os recordes da premiação não bastou - no Creative Arts Emmy, ela superou John Adams e se tornou a série que mais levou prêmios por uma só temporada -, mas na cerimônia principal ela cimentou seu lugar na história da TV.

Xógum faz recorde no Emmy; conheça Foto: FX/Divulgação

Em fevereiro, quando estreou no já extinto Star+ aqui no Brasil, Xógum criou um burburinho que aumentava a cada episódio semanal. Lá pela sua terceira semana, ela já era chamada de “a nova Game of Thrones”. Por isso, se você ainda não assistiu Xógum, confira tudo que você precisa saber sobre a série:

O que é Xógum?

PUBLICIDADE Xógum - A Gloriosa Saga do Japão - ou Shogun, no original - é uma série americana, falada em japonês, baseada no livro de 1975 de James Clavell. Ela se passa no Japão e é ambientada no século XVII. Criada pelo casal de roteiristas americanos Rachel Kondo e Justin Marks, a série conta com Hiroyuki Sanada (O Último Samurai, Sunshine: Alerta Solar, Mortal Kombat), Cosmo Jarvis (Persuasão, Lady Macbeth), Anna Sawai (Monarch: Legado de Monstros, Pachinko) e Tadanobu Asano (Thor, O Guerreiro Genghis Khan) no elenco.

Qual é a história de Xógum?

Ambientado nos anos 1600, época das grandes navegações e das conquistas de novos mundos, Xógum parte da trajetória do piloto inglês John Blackthorne que, depois de quase dois anos embarcado no navio Erasmus, aporta na costa de um Japão dividido pela disputa pela posição de Xógum, mais importante autoridade militar do país.

Blackthorne traz segredos que podem ajudar o Lord Yoshii Toranaga depois que seus inimigos se unem contra ele. Os destinos de Toranaga e Blackthorne tornam-se inextricavelmente ligados à mulher que serve como tradutora dos dois, Toda Mariko, uma misteriosa nobre cristã e a última de uma linhagem que caiu em desgraça. Enquanto serve seu senhor em meio a esse cenário político tenso, Mariko deve reconciliar sua nova companhia com Blackthorne, seu compromisso com a fé que a salvou e seu dever para com seu falecido pai.

Quando estreia a segunda temporada de Xógum?

Originalmente planejada como uma minissérie, Xógum fez tanto sucesso de público e crítica que os criadores eventualmente cederam à pressão da indústria e decidiram continuar a história. Com isso, ela já foi renovada para uma segunda e uma terceira temporada, tudo de uma vez. Mas a primeira temporada, com 10 episódios, já adaptou toda a história do livro de Clavell.

Não existe nenhuma previsão para a próxima temporada de Xógum, e tudo que indica que novos episódios devem demorar para chegar. Isso porque a série está atualmente formando sua equipe de roteiristas, que tem um árduo trabalho pela frente: com o fim do material original, as novas temporadas terão muita liberdade para continuar a história dos personagens.

Onde assistir Xógum?

Xógum - A Gloriosa Saga do Japão está disponível no Disney+.