Protagonista de Xógum - A Gloriosa Saga do Japão, Hiroyuki Sanada venceu o Emmy Awards de melhor ator em série dramática, superando nomes como Gary Oldman (Slow Horses) e Idris Elba (Sequestro no Ar). Na série, disponível no Disney+, Sanada interpreta um de um trio de protagonistas, o personagem Yoshi Toranaga.

Hiroyuki Sanada ganhou o Emmy por Xógum, série sobre a história do Japão disponível no Disney+ Foto: Richard Shotwell/Richard Shotwell/Invision/AP

Nascido em Tóquio, Sanada é estrela de diversas produções japonesas notáveis, como Ringu, a versão original de O Chamado, que mais tarde ganharia remake americano, ou O Samurai do Entardecer, de 2002. Em 2003, ele atuou ao lado de Tom Cruise em O Último Samurai e, em 2007, ao lado de Cillian Murphy em Sunshine, de Danny Boyle. Desde então, Sanada emendou diversos trabalhos grandes no cinema: ele pode ser visto em Speed Racer, 47 Ronin, Vida, Vingadores: Ultimato, John Wick 4 e, mais recentemente, Mortal Kombat. Na televisão, ele participou também de Lost e Westworld antes de se tornar protagonista de Xógum.

Em 2018, ele foi recipiente de uma medalha de honra do governo japonês por suas conquistas artísticas.