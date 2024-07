‘Minha Lady Jane’ repete ‘Bridgerton’ ao modernizar passado e reescrever a História

Com ares de Bridgerton e de Emma (filme que tenta modernizar o texto de Jane Austen), Minha Lady Jane assume seu tom de ficção especulativa rompendo barreiras – e a História. Ao renegar e reinventar parte do passado, a série não tem medo de mudar tudo e se aproximar mais do século 21 do que do século 16. Mulheres são mais livres, o sexo é despudorado.

Gemma Burgess, produtora executiva da série, conta que tudo começou quando ela viu uma pessoa lendo o livro que inspirou a produção no metrô de Nova York. Ficou fascinada ao notar que a jovem não tirava os olhos do livro. Logo correu atrás dos direitos - no Brasil, o romance foi publicado em 2017 pela Gutenberg, com o mesmo título.