‘Os Simpsons’ tem episódio de previsão de Kamala Harris? Entenda

Conhecido por prever situações da vida real, o seriado Os Simpsons acumulou mais uma cena de “adivinhação” para seu histórico, dessa vez envolvendo Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos que ganhou o apoio de Joe Biden na atual campanha presidencial.

Em um dos episódios do programa, Lisa Simpson se torna a primeira mulher presidente dos EUA e surge com roupas semelhantes as de Kamala na posse de Biden, em 2021. Outra similaridade: ambas faziam a transição de governo antecedido por Donald Trump.

Lisa Simpson como presidente dos EUA Foto: Reprodução/Os Simpsons

Um dos roteiristas da série, Al Jean, fez um post comparando as respectivas imagens e disse: “A previsão de Os Simpsons da qual me orgulho de fazer parte”.