Além das famílias dos garotos do ninho, Zico e Vanderlei Luxemburgo são entrevistados do documentário da Netflix O Ninho: Futebol & Tragédia. Em primeira mão no Estadão, você assiste abaixo ao trailer da série de três episódios que reconstitui a investigação sobre o incêndio na sede do Flamengo, em 2019.

A tragédia no Ninho do Urubu, o centro de treinamentos do time fluminense, matou dez jovens atletas da base e deixou três feridos. Os garotos tinham entre 14 e 16 anos, moravam em contêineres transformados em alojamentos. Cinco anos depois, ninguém foi responsabilizado pela catástrofe, embora ainda corra processo na Justiça.

Assista com exclusividade ao trailer de ‘O Ninho: Futebol & Tragédia’

“Como assim, pega fogo num contêiner e 10 crianças morrem?” é um dos questionamentos mais punjentes que a prévia destaca. Os três capítulos estreiam na plataforma em 14 de março.

A produção tem direção geral de Pedro Asbeg e retrata o impacto da tragédia, principalmente nas famílias das vítimas, que não tinham conhecimento das condições precárias a que os jovens estavam sujeitos.

Além dos relatos pessoais, a obra inclui imagens inéditas do incêndio e recriações dramatizadas dos eventos daquela noite Foto: Netflix/Divulgação

Profissionais do futebol, parentes e jornalistas são ouvidos pelo documentário que traz imagens inéditas do incêndio. A Netflix também reconstitui em simulações momentos ocorridos naquela noite.

Relembre o caso