‘Nepo babies’ Bruno Mazzeo e Lúcio Mauro Filho brincam com suas origens em ‘Gostava Mais dos Pais’

“Meu pai adorava ligar para amigos e familiares do Chico para descobrir histórias que seriam reveladas no estúdio, durante a gravação”, conta Mauro Filho. Uma das mais sensacionais lhe foi passada pelo médico Ivo Pitanguy, cirurgião plástico de renome internacional e também membro da Academia Brasileira de Letras. “Ivo se encontrou com meu pai no restaurante Antiquarius, no Rio, e disse que, quando ainda era um estudante residente, trabalhou em Recife, onde operou a fimose do Chico. Foi o bastante para meu pai provocar gargalhadas em todos que estavam presentes na gravação.”

Apesar de amigos do peito, Anysio e Mauro tinham hábitos distintos, segundo os filhos. “Chico era mais recluso, quase não saía de casa, pouco socializava, enquanto meu pai seria hoje o que poderia chamar de alcoólatra de rua: ele jamais bebia em casa, apenas nos bares onde sempre batia o ponto: Antonio’s, La Fiorentina e Antiquarius”, conta Mauro Filho. “Mas, no camarim da Escolinha, eles se trancavam e ficavam horas conversando.”

O cearense Chico Anysio e o paraense Lúcio Mauro se conheceram na década de 1950, quando ambos trabalharam em rádio no Recife, então principal centro de comunicação do Nordeste. Voltariam a se encontrar na Globo, nos anos 1970, especialmente depois da criação do humorístico Chico City, quando a parceria começou a se consolidar.