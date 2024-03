‘Alma Gêmea’ será a próxima novela do ‘Vale a Pena Ver de Novo’; relembre a trama

A novela Alma Gêmea, sucesso de Walcyr Carrasco, vai retornar à TV Globo. Nesta terça-feira, 12, a emissora anunciou que o folhetim será reexibido a partir do dia 6 de maio no Vale a Pena Ver de Novo.

A reexibição faz parte de uma série de novos lançamentos e projetos da empresa anunciados na terça. Além de Alma Gêmea, a Globo confirmou que terá a próxima novela das nove escrita por João Emanuel Carneiro, responsável por produções como A Favorita e Avenida Brasil. O título e a data de estreia, porém, não foram revelados. Veja a lista de estreias aqui.

'Alma Gêmea' será reexibida no 'Vale a Pena Ver de Novo'. Foto: João Cotta/Globo/Divulgação

PUBLICIDADE Alma Gêmea foi ao ar em 2005 e é ambientada entre os anos 1920 e 1940. A primeira parte da trama acompanha o botânico Rafael, personagem de Eduardo Moscovis, e a bailarina Luna, interpretada por Liliana Castro. O casal tem o amor interrompido após Luna ser vítima de um assalto armado pela governanta Cristina, vivida por Flávia Alessandra. Vinte anos se passam e Rafael é surpreendido com a chegada de Serena, empregada interpretada por Priscila Fantin. Semelhanças com Luna, como um sinal de nascença, trazem à tona a possibilidade de Serena ser a reencarnação da bailarina.

A novela tem, ainda, nomes como Ana Lucia Torre, Drica Moraes, Fernanda Souza, Fernanda Souza e Marcelo Faria no elenco. Não é a primeira vez que Alma Gêmea é reexibida pela emissora. O folhetim já foi ao ar no Vale a Pena Ver de Novo em 2009 e no canal Viva em 2022.