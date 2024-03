‘Cheias de Charme’ em reprise na Globo: relembre a trama e os principais personagens da novela

As Empreguetes estão de volta à programação da TV Globo. A novela Cheias de Charme passa a ser reprisada no canal nesta segunda-feira, 11, substituindo Mulheres de Areia no Edição Especial, faixa que vai ao ar após o Jornal Hoje. Exibida originalmente em 2012, a novela de Filipe Miguez e Izabel de Oliveira foi um grande sucesso do horários das sete, ao dar protagonismo à história de três empregadas domésticas: Maria da Penha, Maria do Rosário e Maria Aparecida, interpretadas por Taís Araújo, Leandra Leal e Isabelle Drummond, respectivamente.

Penha (Taís Araújo), Rosário (Leandra Leal) e Cida (Isabelle Drummond) em 'Cheias de Charme' Foto: Alex Carvalho/CGCOM

PUBLICIDADE Após passar uma noite juntas na cadeia, as três empregadas se unem para mudar seus destinos. A revolução vem com a criação do trio pop As Empreguetes. Quando começam a fazer sucesso, despertam a fúria de Chayene (Cláudia Abreu), uma cantora de tecnobrega com a carreira em declínio que se torna antagonista das protagonistas. A música popular é elemento importante da narrativa, que também deu espaço para o sertanejo universitário com o galã Fabian (Ricardo Tozzi), disputador por Rosário e Chayene. A novela também jogou luz na carreira da cantora Gaby Amarantos, intérprete da canção Ex Mai Love, tema da abertura da novela. O cantor Michel Teló, então em seu auge, participou em cena com Chayene e Fabian.

Empreguetes da novela "Cheias de Charme": Isabelle Drummond, Leandra Leal, Taís Araújo Foto: Reprodução de vídeo/ Rede Globo

Na época, além de retratar o tema delicado da ascensão social, Cheias de Charme inovou ao aproximar internet e televisão: foi a primeira vez que uma cena importante da trama foi antecipada na web. Tratava-se do clipe musical do trio, que logo viraria hit também no mundo real. Em seguida, outras ações transmídia foram planejadas, obtendo sucesso em um momento em que a vida nas redes sociais não era tão natural quanto é hoje. (Leia mais sobre o tema).

No ano passado, Leandra Leal afirmou que há planos para filme com o trio As Empreguetes, mas ainda não há confirmação de que o projeto esteja realmente em produção. A telenovela já foi reprisada no Vale a Pena Ver de Novo entre 2016 e 2017, mas até o momento não faz parte do catálogo do streaming Globoplay.

Relembre os principais personagens e atores do elenco de ‘Cheias de Charme’:

Maria da Penha (Taís Araújo)

Taís Araújo como Penha em 'Cheias de Charme' Foto: João Miguel Júnior/Divulgação/TV Globo

Uma das empreguetes, Penha faz milagre com o salário para sustentar a família: o marido Sandro (Marcos Palmeira), o filho Patrick (MC Nicollas) e os irmãos Elano (Humberto Carrão) e Alana (Sylvia Nazareth). Os dois foram criados por ela na ausência dos pais. Empregada de Chayene (Cláudia Abreu) no começo da trama, ela depois trabalha para Lygia (Mallu Gali), que acaba virando uma amiga.

Maria do Rosário (Leandra Leal)

Leandra Leal como Maria do Rosário em 'Cheias de Charme' Foto: Renato Rocha Miranda/TV Globo

Após perder a família em uma enchente quando criança, é adotada por Sidney (Daniel Dantas) aos 10 anos de idade. Se torna uma excelente cozinheira e, sonhando em ser cantora, vai trabalhar na casa de Chayene (Cláudia Abreu) como forma de se aproximar do meio artístico. Ela é fã do sertanejo Fabian (Ricardo Tozzi), e acaba apaixonada pelo sósia do cantor, Inácio (Ricardo Tozzi).

Maria Aparecida, a Cida (Isabelle Drummond)

Isabelle Drummond como Cida em 'Cheias de Charme' Foto: Divulgação/TV Globo

Filha da copeira Dolores e do motorista Santos, funcionários da família de Dr. Ernani Sarmento (Tato Gabus Mendes), Cida ficou órfã muito jovem. Sem os pais, foi criada pelos Sarmentos, mas cresceu sendo empregada doméstica dos ricaços. Ela é protegida pela madrinha, a cozinheira Dona Valda (Dhu Moraes). Depois de terminar o relacionamento com Rodinei (Jayme Matarazzo), envolve-se com dois rapazes: Conrado (Jonatas Faro) e Elano (Humberto Carrão), o irmão de Penha. Recém-formado em direito, ele ascende na carreira e é com quem Cida se casa ao fim da novela.

Chayene (Cláudia Abreu)

Chayene (Cláudia Abreu), a inimiga das empreguetes Foto: João Miguel Jr/ TV Globo

Vilã da trama, a piauiense Chayene se tornou Rainha do Eletroforró depois de começar a carreira em um grupo musical, cuja vaga conseguiu ao sabotar a voz da cantora titular. Extravagante e mandona, é ameaçada pelo sucesso das Empreguetes. Vive um namoro promocional com o cantor Fabian (Ricardo Tozzi), e tem seu secretário e ex-marido Laércio (Luiz Henrique Nogueira) sempre por perto. Ele foi seu primeiro empresário, responsável por transformá-la em estrela.

Fabian (Ricardo Tozzi)

Ricardo Tozzi como Fabian em 'Cheias de Charme' Foto: Alex Carvalho/TV Globo

Sedutor e mulherengo, o astro do sertanejo universitário lançado por Chayene (em quem vive dando foras) é conhecido como o príncipe das domésticas, que formam seu maior público. Ele tem uma irmã gêmea, Simone (Marília Martins).

Inácio (Ricardo Tozzi)

Ricardo Tozzi como Inácio em 'Cheias de Charme' Foto: João Miguel Júnior/TV

Um pouco grosseiro, mas com um grande coração, o trabalhador Inácio torna-se sócio de Sidney (Daniel Dantas) no bufê e se apaixona por Rosário (Leandra Leal). Ele é sósia de Fabian (Ricardo Tozzi), e rejeita a semelhança (que depois descobre ser fruto de uma cirurgia plástica) pelas confusões causadas. Se casa com Rosário.

Sandro (Marcos Palmeira)

Marcos Palmeira como Sandro em 'Cheias de Charme' Foto: João Miguel Júnior/TV Globo

Marido de Penha, o pedreiro sofreu um acidente e teve de parar de trabalhar. Sustentado pela esposa, ele usa como desculpa as dores nas costas para passar o dia em frente à televisão com uma cerveja em mãos. Malandro e preguiçoso, se faz de vítima para o filho e os cunhados. Penha acaba se afastando e se envolvendo com outros homens, mas ao final da novela Sandro consegue um novo trabalho e reconquista a amada.