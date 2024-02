‘Bom Dia, Verônica’: Saiba tudo sobre a última temporada da série

Nesta temporada, ao fugir para uma cidade pequena para se salvar, sua vida se cruza com outro galã, Jerônimo, vivido por Rodrigo Santoro, um misterioso criador de cavalos, e sua mãe, Diana, interpretada por Maitê Proença. Em meio a tudo isso, Veronica precisa descobrir o que aconteceu no orfanato Cosme e Damião, que abrigou Brandão e Matias. O local tem envolvimento com políticos de alto escalão e casos de corrupção.

Em entrevista ao Estadão, Tainá Müller, que vive a protagonista, confessa: “Se eu disser que eu passei incólume pela experiência de Bom Dia, Verônica, eu vou estar mentindo”. Para ela, viver Veronica desde 2020 foi uma experiência “brutal”.