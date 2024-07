Eliana: ‘Mesmo sendo popular, meu programa não deixa de ser arte’

Eliana teve novos trechos de sua entrevista à jornalista Renata Capucci, no Fantástico, exibidos pelo canal GNT na noite deste sábado, 6. Entre temas diversos, ela comentou sobre seu lado ‘menos popular’, como admiradora de arte.

PUBLICIDADE “Um ‘Lado B’ que as pessoas não conhecem, mas eu tenho verdadeira paixão por arte. Aliás, o que eu faço, mesmo sendo popular, não deixa de ser arte. É arte o nosso programa”, comentou. A apresentadora, recém-contratada pela Globo para apresentar o The Masked Singer Brasil e o Saia Justa (no GNT), relembrou: “Sabe que eu fui dona de uma editora de livros de arte por 10 anos? O ‘Lado B’ que as pessoas não conhecem. Tenho muitos livros pela casa. Tudo começou com as minhas viagens.”

“Eu falava: quero um dia, quem sabe, ter uma editora de livros de arte. E eu consegui. Fiz livros lindíssimos. Um dos primeiros, dos mais importantes, foi Ensaio Sobre a Cegueira. Fernando Meirelles, com prefácio de Saramago. A Pilar [mulher do autor] esteve em casa para o lançamento do livro, foi muito especial, a gente teve um jantar”, continuou Eliana.

Eliana relembra editora de livros de arte que teve por 10 anos em entrevista ao 'Fantástico', exibida também pelo GNT Foto: Reprodução de 'Entrevista com Eliana' (2024)/GNT

Eliana, redes sociais e saída do SBT

A apresentadora ainda comentou sobre como lida com os filhos e as redes sociais: “É tudo muito orgânico. Se eles querem, participam. Se não querem... Em nenhum momento existe um desejo meu de colocá-los numa foto, vídeo, momento meu profissional.”

“É tudo muito natural. A gente vive numa era digital onde tudo é registrado, postado. Às vezes digo para eles: não é para postar. É para o nosso conteúdo de vida, para nossa família”, prosseguiu Eliana.

“Sou eu mesma que posto cada vírgula nas minhas redes sociais. Porque eu só acredito nessa conexão se for de verdade. Os mais de 32 milhões de seguidores que estão ali comigo podem ter certeza de que sou eu”, garantiu.

Sobre a saída do SBT, destacou: “A transição de emissora... Da minha parte, eu precisei de muita coragem para fazer. Não é que as coisas não estavam fluindo. Estavam, muito bem, mas eu precisava desse movimento.”

Qual era a editora de livros de arte de Eliana?

Em 2009, Eliana criou a Master Books, editora especializada em livros de arte. Foram lançadas obras do cineasta Fernando Meirelles, da artista plástica Nina Pandolfo, do ator e diretor Selton Mello, biografias musicais e outros projetos.

Depois de cerca de uma década no ramo, a empresa foi fechada em 2019, num momento de crise no mercado editorial. A apresentadora fez uma postagem no Instagram comentando o fato à época (relembre abaixo).