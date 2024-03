Filme vencedor do Oscar, ‘Shirley para Presidente’ e ‘Matador de Aluguel’ nas estreias do streaming

O longa histórico Shirley para Presidente, o remake de Matador de Aluguel e a chegada de um dos principais vencedores do Oscar 2024 estão entre os filmes e séries em destaque nas estreias da semana no streaming em plataformas como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Star+, Globoplay e Max.

Lançamentos do streaming na semana

Shirley para Presidente (Netflix)

PUBLICIDADE Baseado em fatos reais, o filme traz Regina King como Shirley Chisholm (1924-2005), primeira deputada negra a ser eleita na história dos Estados Unidos, em 1968. A história gira em torno de sua tentativa de concorrer à eleição para presidente pelo Partido Democrata em 1972, num país ainda marcado pelos resquícios da segregação racial, existente oficialmente até a década anterior. O longa mostra a oposição que a professora do Brooklyn enfrentou, inclusive dentro de sua comunidade, os discursos e acordos que buscou fazer para conquistar apoio e os caminhos percorridos ao longo da campanha, que, apesar de ter sido um fracasso em termos de resultados, entrou para a história. Estreia: 22 de março de 2024.

Matador de Aluguel (Prime Video)

Nesta releitura do filme de mesmo nome protagonizado por Patrick Swayze em 1989 o papel principal fica a cargo de Jake Gyllenhaal, o lutador de UFC Dalton, que em meio a problemas financeiros, aceita trabalhar como segurança em uma ilha na Flórida. Lá, vai se deparar com interesses de poderosos cercados por capangas brutamontes. Ideal para quem procura por um filme de ação com muitas cenas de pancadaria. Estreia: 21 de março de 2024. Leia uma entrevista com o ator.

X-Men ‘97 (Disney+)

A série animada é uma continuação dos desenhos exibidos originalmente entre 1992 e 1997, sendo reprisados também nos anos seguintes na TV brasileira. Acompanha histórias envolvendo os famosos heróis ‘mutantes’ como Wolverine, Ciclope, Tempestade, Vampira, Jean, Besta, Gambit, liderados pelo Professor Xavier diante do vilão Magneto. Na estreia, em 20 de março de 2024, os dois episódios iniciais foram disponibilizados. Em seguida, haverá um novo capítulo por semana, até o dia 15 de maio.

Pobres Criaturas (Star+)

Segundo maior vencedor do Oscar em 2024, levando as categorias de melhor figurino, maquiagem e cabelo, direção de arte e atriz (Emma Stone), Pobres Criaturas já havia sido exibido nos cinemas, mas será possível encontrá-lo no catálogo do streaming em 20 de março de 2024.

O longa é inspirado livremente em um romance de Alsdair Gray e traz temas como existencialismo, sexualidade e liberdade feminina, numa trama à la Frankestein. A personagem de Stone, Bella Baxter, é trazida à vida e desenvolve diversas de suas capacidades sociais e relações com o mundo. O elenco ainda traz nomes como Willem Dafoe e Mark Ruffalo. Clique aqui para ler uma crítica.

Publicidade

Leia também Saiba como assistir aos filmes do Oscar no streaming

Rainha das Lágrimas (Netflix)

A série de romance sul-coreana tem início quando um casal bonito e rico formado entre os donos de uma grande loja de departamentos e de uma rede de supermercados passa por uma criste no relacionamento. À beira do divórcio, eles terão que superar desafios emocionais e profissionais para tentar uma nova chance ao amor que talvez ainda exista. Estreia: 23 de março de 2024.