Fábio Assunção fala sobre ficar de fora de ‘Vale Tudo’: ‘Fico observando as pecinhas sendo mexidas’

Assunto de grande especulação nos últimos tempos, o elenco do remake de Vale Tudo previsto para estrear na TV Globo em março de 2025, se aproxima de ficar capa vez mais completo. Agora, é o nome do ator Alexandre Nero que foi confirmado para assumir o vilão Marco Aurélio, aquele que no último capítulo da versão original da novela fugiu da Justiça Brasileira dando uma grande banana para o País.

Anteriormente, o nome de Fábio Assunção foi cotado para o personagem no remake escrito pela autora Manuela Dias. No entanto, o ator entrou para o elenco da novela Garota do Momento, trama das 6 da tarde que estreou há pouco e está fora de Vale Tudo. Em Garota do Momento, Assunção vive também um vilão, Juliano, que faz dupla com a mãe, Maristela, personagem de Lilia Cabral.

O ator Fábio Assunção está na novela 'Garota do Momento' Foto: Beatriz Damy/Globo

Em conversa recente com o Estadão, Assunção falou sobre não ser escalado para Vale Tudo. "São decisões mais complexas, de uma engrenagem da qual eu não participo", diz. Ele afirma estar "super feliz" de estar em Garota do Momento. "Nada é por acaso. Se minha vida está nesse lugar hoje, vamos fazer o melhor, dentro desse contexto. Não fico pensando muito".

O ator ainda revela que, do ano passado para cá, já esteve cotado para entrar em três novelas, o que não ocorreu. “Essas mudanças estão muito comum. Fico só observando as pecinhas sendo mexidas e saboreando o próprio curso da vida”, diz.

Para Assunção, “o mais bonito” dessa quase escalação para Vale Tudo foi o fato do ator Reginaldo Faria, intérprete original de Marco Aurélio, se manifestar a seu favor, afirmando que ele seria o Marco Aurélio ideal. “Fiquei muito feliz com esse gesto”, diz Assunção, que trabalhou com Faria nas novelas Vamp e Força de um Desejo - em ambas interpretaram pai e filho.

Além de Nero, já estão confirmados no elenco de Vale Tudo nomes como Debora Bloch, que será Odete Roitman; Taís Araújo, como Raquel Acioli; Bella Campos, que fará ambiciosa Maria de Fátima; Cauã Reymond, que interpretará o bon vivant César; e também Humberto Carrão, Luís Salém, Renato Goés, Mallu Galli, Julio Andrade, Karina Telles, Belize Pombal, entre outros