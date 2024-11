Maísa comenta sua personagem em ‘Garota do Momento’: ‘Ela tem falas preconceituosas’

Maísa usou suas redes sociais na tarde da última segunda-feira, 4, para falar de Bia, sua personagem em Garota do Momento, nova novela da Rede Globo. A produção estreou na mesma data e a primeira cena da atriz foi ao ar na terça-feira, 5.

A personagem é uma jovem mimada que reage mal ao término com o namorado, Beto. “A Bia é uma personagem com falas bem problemáticas - até pela época - e por sua criação. Quase todas as cenas de embate com a Beatriz são pesadas porque da minha boca saem falas preconceituosas, que eu jamais falaria. É o trabalho e a personagem não sou eu”, disse.

Maisa Silva, em sua primeira novela da Globo, é a mimada Bia (Maisa), antagonista da 'Garota do Momento'. Foto: Fabio Rocha/TVGlobo