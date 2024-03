Mulher de ator desaparecido posta homenagem após homem confessar assassinato; veja

A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, através da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF), confirmou a prisão de Jairo Inácio Correia e Renan Calixto de Lima nesta quinta-feira, 29. Eles são investigados pelo desaparecimento e morte do ator Edson Caldas Barboza, ocorrido no início de fevereiro. Um terceiro suspeito do grupo criminoso responsável pelo latrocínio permanece foragido.

Edson Caldas Foto: @caldas_barboza via Instagram

As investigações apontam que Edson foi enganado com a promessa de um encontro em Japeri, Baixada Fluminense, onde foi roubado e forçado a fazer transferências bancárias antes de ser assassinado. Os suspeitos fugiram com o carro da vítima. Este padrão de crime foi reconhecido em outros três casos de latrocínio, com um dos detidos admitindo a participação. Para confirmar a identidade de Edson, um corpo encontrado em Seropédica, na Baixada Fluminense (RJ), está sendo examinado através de testes de DNA. A polícia também apreendeu a arma usada no crime.

Após a prisão, Jennyffer Vieira, mulher do ator, expressou sua dor e gratidão por meio de uma postagem em suas redes sociais, compartilhando um vídeo com fotos do marido: “Pra sempre vai ser Eu, você e eles. Te amarei eternamente! Vai com Deus, descansar eu vou fazer tudo por eles sempre. Agradeço a todos, pelas mensagens de conforto”, escreveu.

Edson Caldas Barboza era conhecido por seu trabalho como ator na novela Gênesis da Record, em 2021, e no filme luso-brasileiro O Último Animal, de 2023. Além de sua carreira artística, trabalhava como motorista de aplicativo e era pai de dois filhos, casado com Jennyffer Vieira.