Genesis Experience: entenda como é reality show do lago de Neymar que causou polêmica

Genesis Experience, uma espécie de reality show de paisagismo exibido no YouTube, chamou atenção nos últimos dias por conta de uma polêmica envolvendo a construção de um lago em terreno do jogador Neymar Jr. na cidade de Mangaratiba, no Rio de Janeiro, que rendeu multas de mais de R$ 5 milhões por ter cometido infrações ambientais.

Neymar em vídeo do Genesis Experience - 4ª edição, que se propôs a construir um lago de 1 mil m² em terreno do jogador em Mangaratiba-RJ. Foto: YouTube/@Bora pro Lago

O que é o Genesis Experience?

Com um apelo semelhante a outros programas de reforma que fazem sucesso na TV, como Irmãos à Obra, Extreme Makeover e até mesmo o Lar Doce Lar de Luciano Huck, a ideia é acompanhar a preparação, a execução e a entrega de uma grande obra que mude a paisagem de uma casa ou região.

No Genesis Experience com Neymar, o desafio era construir um “lago de 1 mil m² em 10 dias e nove noites”. “Ele [Neymar] vai dar só uma passadinha, olhar, falar: ‘Tá tudo bem. Tchau, obrigado’. E a gente vai carregar pedra”, brincou Ricardo Caparossi Jr., que é ‘a cara’ do programa. “Estou empolgado. Achei o projeto ‘animal’, estou bem feliz”, disse o jogador em vídeo publicado em 5 de maio de 2023.

É possível assistir ao programa no canal de YouTube Bora Pro Lago, que é descrito como um projeto da empresa Genesis Ecossistemas que pretende dar “dicas úteis para quem deseja realizar projetos” envolvendo a construção de lagos, cachoeiras, cascatas e etc. Ricardo Caparossi Jr., se define como “empresário visionário e apaixonado pela natureza”, com “20 anos de experiência em paisagismo ecológico e recuperação ambiental”.

Não é o primeiro projeto do Genesis Experience que envolve nomes conhecidos do público. Recentemente, Bruno Gagliasso, Ana Hickmann, Felipe Titto, Richard Rasmussen e o sertanejo Sorocaba apareceram nos vídeos do Bora Pro Lago. Em outro, Caparossi conta como fez um lago para o cenário do personagem Tanaka (Luís Melo) da novela Sol Nascente (2016), da Globo.

Participantes pagaram R$ 120 mil para acompanhar projeto

Para quem quisesse participar da 4ª edição do Genesis Experience, na casa de Neymar, foram disponibilizadas 10 vagas ao custo (chamado de “investimento”) de R$ 120 mil (à vista, ou R$ 140 mil a prazo, em 10 vezes). A simples pré-inscrição custou R$ 450 - valor que incluía kit com boné e camiseta do Genesis Experience.

Segundo o site oficial, o valor incluía “estadia durante o evento, todas as refeições, materiais de EPI, participação na festa de inauguração”, uma “experiência única junto ao Ricardo e sua equipe” e um “network fantástico”. O anúncio destacava também a “enorme exposição midiática do evento e marketing pessoal através da grande divulgação nas redes sociais”.

Entenda a polêmica envolvendo Genesis Experience e o lago de Neymar

A polêmica envolvendo Neymar e a construção de um lago em Mangaratiba para o reality show Genesis Experience ganhou repercussão ao longo dos últimos dias.

Segundo a prefeitura local, a construção do lago de 1 mil m², que tinha um prazo de término em 10 dias, causou sete infrações ambientais: desvio de curso de água, captação de água de rio sem autorização, captação de água para lago artificial, terraplanagem, escavação, movimentação de pedras e rochas sem autorização e uso de areia de praia sem autorização ambiental.

A inauguração do lago estava prevista para a última quinta-feira, dia 22, mas foi interditada pela Secretaria de Meio Ambiente da cidade após inspeção da fiscalização constatar ao menos sete infrações ambientais no local. O projeto ambicioso é resultado de uma espécie de desafio proposto pela Genesis Experience, que registrou todas as etapas nas redes sociais da empresa, Gênesis Ecossistemas, incluindo vídeos em que o pai de Neymar aparece.

Mais de R$ 5 milhões em multa

Na manhã de sábado, 24, uma vistoria da Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba, constatou que a suspensão da obra não estava sendo cumprida. Ao chegarem no local, localizado no condomínio Aero Rural, os fiscais identificaram movimentações na área interditada, o que caracteriza não só o rompimento do embargo, mas novas infrações ambientais.

Em nota, a prefeitura de Mangaratiba afirmou que “diante das novas provas, atestadas no auto de constatação n° 1.165, serão somadas ao processo já em curso, o que irá gerar novas infrações e multas, bem como, o encaminhamento de todos os relatórios elaborados nos últimos três dias aos órgãos de controle”.

O valor estimado da multa era de R$ 5 milhões. Agora, com as novas infrações, deve ser maior. Um relatório técnico, com documentos comprobatórios e parecer jurídico, é que vai definir em quanto Neymar será multado, o que deve acontecer na próxima semana.

De acordo com o órgão, nenhuma autorização ou licença dos órgãos públicos competentes foi apresentada pelo jogador ou seus responsáveis legais autorizando a obra até o momento.

O que diz o Genesis Experience

A Genesis Ecossistemas , empresa responsável pela construção do lago, enviou comunicado ao Estadão no último sábado, 24. Confira a íntegra abaixo:

“A Genesis Ecossistemas ressalta o seu total compromisso de respeito e integral cumprimento da legislação Brasileira em todas as suas atividades.

Informa ainda que, até o momento, não obteve acesso aos supostos procedimentos instaurados, bem como que discorda veementemente das notícias até então veiculadas nos meios de comunicação, pois não correspondem à verdade.

A despeito da repercussão destas notícias, a Genesis Ecossistemas esclarece que está tomando as devidas providências para ter acesso aos mencionados procedimentos instaurados e, a partir de então, apresentar todos os esclarecimentos e informações necessários.

A Genesis Ecossistemas se coloca à total disposição das autoridades para auxiliar na apuração dos fatos investigados.”