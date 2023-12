Streaming: estreias da semana incluem comédia com Ingrid Guimarães e suspense com Julia Roberts

As estreias deste mês de dezembro de 2023 contam com diversos filmes e séries em plataformas de streaming como Netflix, Amazon Prime Vídeo, Globoplay, Apple TV+, Disney+, Star+ e HBO Max. Confira a seguir algumas produções que estão disponíveis para assistir em seu primeiro fim de semana nesta sexta-feira, 8, sábado, 9, e domingo, 10 de dezembro.

A História Delas (Star+)

Produção nacional, a série mostra a história de uma mulher que, após uma investigação da Polícia Federal, consegue evitar ir para um presídio, desde que fique no único domicílio que tem em seu nome, a casa de uma ex-empregada na periferia do Rio de Janeiro. A partir daí, conflitos sociais e relações femininas são abordados. Com Letícia Spiller e Cris Vianna. Estreia em 6 de dezembro no Star+.

O Mundo Depois de Nós (Netflix)

Julia Roberts e Ethan Hawke protagonizam o longa de suspense baseado em livro homônimo. Uma família pretende passar alguns dias de folga na tranquilidade de uma casa alugada no interior. Quando estão lá, porém, a família que diz ser dona da casa aparece porque algo inesperado aconteceu enquanto viajavam para a cidade: um grande ataque cibernético aos EUA. Eles terão que lidar com as mútuas desconfianças e desconfortos para conviver enquanto coisas estranhas acontecem no entorno. Estreia em 8 de dezembro na Netflix.

Continua após a publicidade

O Primeiro Natal do Mundo (Amazon Prime Vídeo)

Pepê (Lázaro Ramos) e Tina (Ingrid Guimarães) são recém-casados. As duas filhas do professor de história e os dois filhos da cozinheira, porém, podem causar algum estresse com a convivência antes das festas de fim de ano. Diante de um desejo de que o Natal não existisse, isso acaba virando realidade.

Não há mais árvores, enfeites, presentes. Pesquisando na internet, o máximo que se encontra sobre Papai Noel é uma dupla sertaneja quase homônima. Os dois, então, tentarão emplacar a magia do Natal num mundo em que ninguém entende bem o que isso é. Estreia em 8 de dezembro no Prime Video.

Minha Vida com a Família Walter (Netflix)

Aos 15 anos de idade, Jackie é forçada a passar por uma drástica mudança de vida, quando deixa a cidade de Nova York para morar ‘no meio do nada’, no interior do Colorado, nos Estados Unidos. Um triângulo amoroso entre a adolescente e dois irmãos que se interessam por ela é o mote para a trama, que também explora desafios e experiências da juventude. Estreia em 7 de dezembro na Netflix.

Continua após a publicidade

Diário de Um Banana no Natal: A Casa dos Horrores (Disney+)

Para as crianças, o filme traz o personagem da conhecida franquia passando um Natal inusitado ao lado da família e amigos, incluindo um assustador - mas também simpático - boneco de elfo que ganha vida. Estreia em 8 de dezembro de 2023.