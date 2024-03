O restaurante Alchemist, do chef dinamarquês Rasmus Munk, que possui duas estrelas Michelin, vai oferecer a primeira experiência gastronômica na estratosfera em 2025, de acordo com anúncio feito na quinta-feira, 14. A viagem será a bordo da Space Perspective Spaceship Neptune da Space Perspective, “a primeira cápsula espacial neutra em carbono do mundo,” disse o Alchemist em comunicado. A experiência será realizada pela Space VIP, especializada em viagens espaciais luxuosas.

Segundo o restaurante, clientes vão jantar “enquanto observam o nascer do sol sobre a curvatura da Terra” a uma altitude de 30 mil metros acima do nível do mar”. Além disso, cada passageiro da cápsula espacial estará vestido pela casa de moda francesa Ogier com roupas sob medida para o evento.

PUBLICIDADE O pacote de viagem e jantar custará U$ 495 mil (cerca de R$ 2,47 milhões, na cotação atual). Seis passageiros embarcarão na cápsula a partir da Costa Espacial da Flórida e farão uma viagem de seis horas. De acordo com o comunicado, todos os lucros da expedição serão direcionados à Fundação do Prêmio Espacial, dedicada a promover a equidade de gênero na ciência e tecnologia. Os passageiros estarão a bordo de uma cápsula pressurizada que será levantada por um balão com hidrogênio, e não por um foguete. Os passageiros terão Wi-Fi e poderão transmitir ao vivo sua experiência.

Os pratos serão inspirados pelo “papel da exploração espacial nos últimos 60 anos da história humana e o impacto que ela teve em nossa sociedade”, segundo o comunicado.

“Nesta experiência, quero destacar a comida como um fio comum em nossa existência humana, e será verdadeiramente significativo servi-la enquanto olhamos para a curvatura da Terra. É uma honra fazer parte do que acredito que será uma experiência única e transformadora - tanto para os convidados quanto para mim”, disse o chef Rasmus Munk.