Maiores acionistas da Americanas ficaram mais ricos em 2023, diz Forbes

Jorge Paulo Lemann, Carlos Alberto Sicupira e Marcel Telles, os três principais acionistas da Americanas, ficaram mais ricos em 2023, aponta a lista anual de bilionários da Forbes, divulgada na semana passada. O patrimônio líquido dos três aumentou em alguns milhões na comparação de 11 de março de 2022 com 10 de março de 2023. O ranking divulgado na semana passada, que aponta Vicky Safra, do Banco Safra, como a pessoa mais rica do Brasil, leva em conta as fortunas em 10 de março deste ano.

Ainda que a Americanas esteja em meio a uma recuperação judicial, com dívidas que chegam a mais de R$ 40 bilhões, Lemann, Sicupira e Telles ocupam a segunda, terceira e quinta posição no ranking da Forbes, respectivamente, das pessoas mais ricas do Brasil.

Confira o aumento do patrimônio dos três principais acionistas da Americanas:

Jorge Paulo Lemann

O empresário Jorge Paulo Lemann subiu no ranking global da Forbes, passando da 117ª posição para a 108ª em 2023. Ele perdeu o posto de brasileiro mais rico para Vicky Safra, mas aumentou o seu patrimônio em cerca de US$ 4 milhões, o equivalente a R$ 20,34 milhões na cotação atual. No dia 11 de março de 2023, seu patrimônio líquido foi avaliado pela Forbes em US$ 15,8 bilhões (cerca de R$ 80,3 bilhões).

Jorge Paulo Lemann é a segunda pessoa mais rica do Brasil, segundo ranking da Forbes de 2023 Foto: Felipe Rau/Estadão

Além da Americanas, Lemann é controlador da Anheuser-Busch InBev, a maior cervejaria do mundo. Ele ainda tem participações na Restaurant Brands International, controladora do Burger King e da rede de café canadense Tim Hortons. A 3G Capital, sua empresa de private equity, controla a Heinz junto com a Berkshire Hathaway, de Warren Buffett.

Marcel Herrmann Telles

Marcel Herrmann Telles também subiu no ranking global de 2023, passando da 192ª posição para a 165ª. O aumento da sua fortuna neste ano, em comparação com o ano passado, foi de aproximadamente US$ 3 milhões, R$ 15,25 milhões na cotação atual. Ele é o terceiro mais rico no País.

Assim como Lemann, Telles também é um dos acionistas controladores da Anheuser-Busch InBev, com participação minoritária, e possui ações da Restaurant Brands International e participação na 3G Capital.

Carlos Alberto Sicupira

Carlos Alberto Sicupira teve um incremento de cerca de US$ 1 milhão (R$ 5,08 milhões) no seu patrimônio líquido, segundo a Forbes. Apesar de um aumento menor, comparado com os de seus sócios, Sicupira saltou da 251ª posição no ranking global anual de 2022 para a 232ª em 2023. Atualmente, ele é a quinta pessoa mais rica do Brasil.

A maior parte da fortuna de Sicupira também vem de suas ações da Anheuser-Busch InBev, com cerca de 3% de participação. Como os outros dois maiores acionistas da Americanas, ele também possui participações na Restaurant Brands International, além da Heinz.