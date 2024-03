Um chefe na Argentina viralizou ao publicar um vídeo no TikTok contando uma situação inusitada que ocorreu no trabalho: um jovem funcionário que havia tirado férias pediu reembolso à empresa dos gastos que teve em uma viagem com amigos que fez ao Rio de Janeiro, no Brasil. O vídeo já acumula 2,9 milhões de visualizações no TikTok (veja acima, em espanhol).

PUBLICIDADE Segundo o jornal argentino La Nación, o usuário no vídeo se chama Guillermo e é gerente de uma fábrica. Guillermo conta que o empregado, de 20 anos, afirmou ter entendido que a expressão “férias remuneradas” significava que a empresa cobriria todas as despesas de sua viagem - e que, por isso, apresentou os recibos de gastos com voos, hospedagem, passeios e alimentação. O funcionário disse ao chefe que foi a primeira vez que viajou de avião e que ficou em um hostel no Rio de Janeiro para não fazer a empresa gastar tanto.

No vídeo, Guillermo conta a situação com bom humor e afirma que explicou ao empregado como funcionam as férias remuneradas: ele continuaria recebendo o salário mesmo sem comparecer ao trabalho nos dias de descanso.

O chefe afirma que pediu permissão ao jovem para contar sua história e reconheceu que essas questões precisam ficar mais claras para os funcionários, apontando que é preciso explicar como tudo funciona já ao contratar novos empregados.