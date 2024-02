As contas externas são o caso do momento. As grandes crises dos anos 1970 e 1980 impuseram grande impacto negativo no balanço de pagamentos. Não havia moeda estrangeira para honrar as contas lá fora, o País quebrou em dólares, foram as crises da dívida externa, um pandemônio.

Mas, agora, o balanço de pagamentos está uma beleza, os pulmões da economia funcionando, sobram dólares, as reservas correspondem a 16 meses de importação. Ao contrário do que acontece na Argentina, ninguém por aqui se preocupa com a dívida externa.

A balança comercial, na qual ficam registradas exportações e importações, teve um enorme superávit no ano passado, de US$ 80,5 bilhões, graças ao vigor das exportações que avançaram 1,2% no ano, para US$ 344 bilhões – as mais altas da história, e, em parte, ao recuo de 10,9% das importações. Foi excelente ano para as vendas externas de commodities (soja, milho, petróleo e minério de ferro). Por trás do sucesso está a enorme demanda por commodities brasileiras acionada pela China.