Na última segunda-feira, o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante,, entendeu ser necessário advertir, em reunião do grupo empresarial B20, atrelado ao Grupo dos 20 (G-20), do qual o Brasil ocupa a presidência até o fim de 2024, que o livre-comércio está morto e que é preciso proteger o produtor e o emprego industrial no País. A partir daí, justificou a nova política industrial do governo Lula 3 mais os R$ 250 bilhões que o BNDES se dispõe a despejar para reidratar a indústria de transformação, que não consegue competir nem no mercado de quinquilharias, como se pode conferir pelas pressões para supertaxar importações de até US$ 50.

Convém dar uma espiada nos números apontados pelo empresário José Ricardo Roriz Coelho, presidente da Associação Brasileira da Indústria Plástica, em debate recente realizado pelo Instituto de Relações Internacionais & Comércio Exterior.

O governo dos Estados Unidos está investindo em infraestrutura e educação por meio do Infrastructure Investment and Jobs Act, a bagatela de US$ 1,2 trilhão. Outros US$ 369 bilhões vão para projetos de segurança energética e para políticas de sustentabilidade, de olho na transição energética, por meio do Inflation Reduction Act.