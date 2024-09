Farm planeja abrir 10 lojas por ano no exterior e prevê avanço também com franquias

A Farm é uma das marcas da Azzas, holding formada pela fusão da Arrezzo&Co com o Grupo Soma Foto: Grupo Soma/Farm - 30/03/2019

Com a inspiração da primeira loja no exterior, aberta no luxuoso bairro do Soho, em Nova York, em 2019, a Farm Rio, grife carioca que ganhou todo o Brasil, quer agora aprofundar o passo no mercado internacional. A meta é abrir 10 novas unidades próprias no exterior por ano e ultrapassar a marca de 30 espaços fora do País em três anos. Atualmente, a marca possui sete lojas distribuídas entre os Estados Unidos e a Europa.

PUBLICIDADE “Um dos maiores vetores do nosso crescimento é a expansão contínua da Farm Rio no exterior”, diz o CEO da Azzas, Alexandre Birman, em entrevista ao Broadcast. O grupo é resultado da incorporação do Soma pela Arezzo&Co e reúne 34 marcas, incluindo a própria Farm, além de nomes como a Arezzo, Hering e outras. Este ano está prevista a inauguração de mais seis lojas da Farm fora do Brasil. Entre elas, três novos espaços próprios nos EUA, em Washington, capital, no Brooklin e no Upper East Side, ambos bairros de Nova York; e mais outro em Londres, adianta o diretor-presidente da Farm Global, Fabio Barreto. “É um mercado endereçável gigantesco de uma marca que já se provou como desejo no cenário internacional”, afirmou ele ao Broadcast.

México e Oriente Médio

De acordo com Barreto, além de lojas próprias, a expansão internacional da Farm Rio terá também ajuda da rede de franquias. Atualmente, a marca possui três unidades nesse modelo, localizadas em Dubai, na Turquia e na Grécia. O plano é abrir mais três franquias no México e duas no Oriente médio em 2025, disse.

A primeira unidade física da Farm na Europa foi aberta em Londres, mas a história começou na França. A convite da loja de departamentos parisiense Le Bon Marché, a marca carioca marcou presença no verão de 2022. Desde então, foi ampliando sua presença no país e hoje possui uma loja própria no bairro Marais, no coração de Paris.

O próximo passo será dado em dez dias, quando a Farm vai abrir um showroom durante a semana de moda de Paris, na Rua Saint-Honoré, quadrilátero da moda francesa. “O ano de 2024 será transformacional para a Farm na Europa”, concluiu Birman.

Comitiva

Ambos os executivos integraram a comitiva de empresários brasileiros que teve um encontro na quinta-feira, 12, com o presidente da França, Emmanuel Macron. O evento foi organizado pelo Lide, Grupo de Líderes Empresariais, em parceria com a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan) e a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems).

Este texto foi publicado no Broadcast no dia 12/09/2024, às 15h24.

