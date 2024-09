Tesla: dono de Cybertruck relata ter de trocar os pneus após apenas 10 mil km

O alto custo de uma picape Cybertruck, da Tesla, pode ir muito além do que os proprietários pagam para levar o veículo para casa.

PUBLICIDADE Alguns proprietários dos veículos, que custam de US$ 80 mil (R$ 440 mil) a US$ 100 mil (R$ 551 mil), estão relatando que tiveram de trocar os pneus muito antes do normal. Um deles informou que teve de fazer isso depois de apenas 10 mil quilômetros. A Tesla não respondeu imediatamente à solicitação da Fortune para comentar o problema dos pneus.

“Esses pneus foram feitos especialmente para a Cyberbeast, portanto, para eles estarem tão ruins é imperdoável. Tenho uma reunião marcada para 1.º de outubro para discutir o assunto com a Tesla”, disse o proprietário em uma postagem no fórum Cybertruck Owners Club.

O proprietário mostrou fotos dos pneus, que haviam perdido pelo menos metade da banda de rodagem em um período de apenas três meses.

Proprietário havia usado veículo apenas em ruas e rodovias, mas recebeu aviso como se tivesse utilizado em condições de chuva ou neve Foto: Divulgação / Tesla

A Cybertruck, que passou por quatro recalls em apenas cinco meses, é um veículo pesado — são mais de três toneladas. Mas ele também vem com vários modos de direção que podem afetar o desgaste dos pneus. O modo “Chill” tem uma propulsão mais suave, que pode reduzir o desgaste da banda de rodagem. O modo “Beast”, por sua vez, leva o caminhão de 0 a 100 km/h em apenas 2,6 segundos.

O motorista, na postagem, admitiu ter usado o modo Beast “algumas vezes”, mas disse que o caminhão só foi conduzido em ruas e rodovias, levando-o para um nível em que a substituição é sugerida em áreas que apresentam condições de chuva ou neve.

A Tesla não é a única com reclamações de proprietários sobre pneus que precisam ser substituídos antes do esperado. Os proprietários da picape Rivian, outro veículo elétrico fabricado nos EUA, também tiveram problemas, de acordo com o portal TheDrive. Assim como no caso da Cybertruck, o peso do veículo e os modos de direção foram apontados como fatores.

Para fins de comparação, os pneus geralmente duram até 80 mil km antes de precisarem ser trocados.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.