O top cinco das mulheres mais ricas da Ásia é dominado pelas chinesas. A líder do ranking, no entanto, é indiana. Veja a seguir a lista das cinco mulheres mais ricas do continente, de acordo com o ranking de bilionários em tempo real da revista Forbes. Os dados são do dia 22 de novembro de 2024.

1. Savitri Jindal e família

A indiana Savitri Jindal é a mulher mais rica da Ásia, segundo a lista da Forbes. Ela preside o Jindal Group, que possui negócios em aço, energia, cimento e infraestrutura. Ela é viúva do fundador do grupo, Om Prakash Jindal. No momento da consulta ao ranking da Forbes, seu patrimônio era estimado em US$ 39,3 bilhões.

A indiana Savitri Jindal é a mulher mais rica da Ásia. Foto: Reprodução via twitter/x/@Lenskart_com

2. Zheng Shuliang e família

Zheng Shuliang é a vice-presidente do China Hongqiao Group, um dos maiores produtores de alumínio do país, fundado por seu falecido marido Zhang Shiping. Zhang, que faleceu em 2019, transformou o Hongqiao em um negócio multibilionário durante os anos de reformas e abertura promovidos pelo então líder Deng Xiaoping, segundo a Forbes. A Forbes estima seu patrimônio em US$ 12,9 bilhões.

3. Kwong Siu-hing

A chinesa Kwong Siu-hing é a viúva de Kwok Tak-seng, cofundador da Sun Hung Kai Properties. Ela foi presidente da empresa imobiliária de Hong Kong de 2008 a 2011 e continua sendo a maior acionista. No momento da consulta à lista da Forbes, seu patrimônio era estimado em US$ 11,9 bilhões.

4. Zhong Huijuan

A chinesa Zhong Huijuan é presidente e CEO da Hansoh Pharmaceutical Group, fabricante chinesa de medicamentos que produz tratamentos oncológicos, psicoativos, antidiabéticos e outros. No momento da consulta à lista da Forbes, seu patrimônio era estimado em US$ 10,2 bilhões.

Publicidade

5. Zhou Qunfei

A chinesa é presidente da Lens Technology, fabricante de telas sensíveis ao toque. Entre os clientes estão Apple, Samsung, Huawei, Tesla e BYD, segundo a Forbes. Trabalhadora migrante em fábricas quando adolescente, Zhou se tornou uma das mulheres mais ricas “self-made”, ou seja, que construiu sua fortuna e obteve sucesso por conta própria. Segundo a lista da Forbes, seu patrimônio era estimado em US$ 9,5 bilhões no dia 22 de novembro.