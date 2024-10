Elie Horn, fundador da Cyrela, cria Think Tank do Bem com empresários para estimular filantropia

Elie Horn, fundador da incorporadora de luxo Cyrela, passou a se dedicar à filantropia após a sucessão da empresa para seus filhos. Montou o Movimento Bem Maior, que tem a participação de nomes como Eugênio Mattar e Luciano Huck, além de ter o Instituto Cyrela, que recebe 1% do lucro da empresa para destinar a causas sociais com foco na educação e no desenvolvimento de comunidades. Agora, Horn reuniu um time de 25 empresários para criar o Think Tank do Bem.

O grupo conta com participantes como Fabio Barbosa, CEO da Natura, Guilherme Benchimol, presidente do conselho da XP Investimentos, Ellen Gracie, ex-ministra do STF, Claudio Lottenberg, presidente do Conselho do Hospital Albert Einstein, e Flavio Rocha, presidente da Riachuelo (veja a lista completa ao final da matéria).

Elie Horn (à frente) e time de empresários do Think Tank do Bem Foto: Melissa Binder/Divulgação

PUBLICIDADE A iniciativa consiste em fomentar novas ideias, financiadas com filantropia. As ideias nem precisam ser originais, desde que sejam boas e viáveis. Cinco temas serão os principais no projeto: combate à fome e à pobreza, educação, saúde e Justiça. O grupo vai se reunir semanalmente na casa de Horn, um dos únicos brasileiros a aderir ao giving pledge, compromisso de doar grande parte da fortuna em vida.

“O Think Tank não tem dinheiro envolvido. É tudo voluntário para ajudar a sociedade a melhorar”, diz Horn. O projeto terá uma campanha de marketing constante e perfis nas redes sociais para competir com o que chama a atenção na sociedade. “Se eu fizer o bem, não vivi nem morri em vão.”

Alexandre Cruz, sócio da JiveMauá, um dos empresários que fazem parte do Think Tank, diz que propostas relativamente simples podem ser adotadas a partir do projeto, como o arredondamento de valores pagos em cartões de benefícios para destinar a instituições de caridade.

“(O Think Tank) é a melhor ideia de humildemente criar uma onda na sociedade. É um começo, a pedra que cai no rio e gera as ondas. Fazer o bem é simples. Pode ser complexo, mas as ideias são simples”, afirma.

A meta da iniciativa é dobrar o volume de doações no País, que são 0,2% do PIB. Para efeito de comparação, nos Estados Unidos, esse portencual é de 1,8%.

Veja a lista de participantes do Think Tank do Bem: