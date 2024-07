O Itaú Unibanco unificou seis aplicativos que tinha para diferentes clientes pessoas físicas em um único app, um de seus principais projetos de 2024. Em uma ofensiva na disputa dos bancos, tradicionais e digitais, para ter o melhor aplicativo no celular, que já é o principal meio de transações financeiras no Brasil, o maior banco privado da América Latina promete “hiperpersonalizar” a experiência do cliente e criar novos serviços e produtos difíceis de serem copiados pela concorrência.

PUBLICIDADE O Itaú vai migrar 15 milhões de clientes sem conta-corrente, como mostrou o Estadão/Broadcast, pulverizados nos seis aplicativos para pessoa física. A migração será feita até o final de 2025. O banco tinha um app específico de cartões, um da bandeira Hipercard, um do iti (banco digital do Itaú) e dois da Credicard. Eles não se conversavam. Agora, terá um superapp com 100% dos clientes tendo acesso a 100% dos serviços e produtos. “Queremos que todos os clientes tenham acesso à nova era de experiência, independente de seu ponto de relacionamento” disse o diretor de Negócios, Plataformas e Experiências Digitais do Itaú Unibanco, João Araújo, em entrevista à imprensa. Desde o segundo trimestre, o Itaú está testando um piloto de migração com 15 mil clientes.

“Nesse primeiro momento, em 2024, uma base importante de cartões vai ser migrada. Esperamos também iniciar este ano a base de clientes do iti”, disse Araújo.

Itaú lança app unificado Foto: Werther Santana / Estadão

Com essa ofensiva, em uma área que os bancos digitais vêm ganhando espaço, o Itaú espera que clientes atuais usem mais produtos do banco e também espera atrair novos. “O engajamento multiplica mais de três vezes”, disse o diretor de Cartões, Contas e Pagamentos do Itaú Unibanco, Rubens Fogli, em conversa com a imprensa.

“Acreditamos que, além de nos colocar em um patamar diferenciado, todas as estruturas que foram feitas nos dão uma vantagem competitiva muito sólida e que nós acreditamos difícil até de copiar”, disse o diretor de Canais Digitais e Beyond Banking d Itaú, Estevão Lazanha. “A gente quer estabelecer um novo padrão.”

Para se diferenciar, o Itaú promete uma série de novidades e novas funcionalidades no aplicativo, já a partir deste mês. Será possível antecipar o pagamento de parcelas feitas no cartão de crédito em compras sem juros nos lojistas, com desconto de 9,5% ao ano. Também será possível parcelar a qualquer momento compras que a pessoa fez na loja à vista, com uma incidência de juros. O cliente vai poder ainda transferir limites entre cartões, liberando maior valor para um ao retirar de outro.

Publicidade

O banco também terá as suas “caixinhas”, um modelo que o Nubank adotou em seu aplicativo, mas que no do Itaú não tem esse nome. O banco quer estimular o cliente a poupar e trouxe funcionalidades que estavam no iti para o superapp, algumas remodeladas. “Você economizou R$ 75 em restaurante no mês passado. Que tal guardar numa meta?”, mostra a mensagem do aplicativo ao cliente.

O Itaú promete “hiperpersonalizar a experiência do cliente”, de forma nunca antes vista no banco, e no Brasil, comenta Lazanha. Vai considerar fatores como o perfil do cliente, que tipo de produto ou serviço utiliza mais e a frequência com que usa o aplicativo. “Vai ser um aplicativo diferente para cada pessoa.”

O uso de dados e inteligência artificial (IA) faz do app um consultor financeiro, de acordo com executivos do banco. O aplicativo manda mensagens ao cliente para evitar pagamentos em atraso, facilita o acesso ao melhor crédito, gera conversas personalizadas e quer oferecer produtos que sejam coerentes com a necessidade daquela pessoa. “Você possui um boleto que vence hoje, pague agora e evite a cobrança de juros”, mostra uma mensagem do aplicativo ao cliente.

O banco vem trabalhando há um ano e meio para desenvolver o superapp. Para clientes da pessoa jurídica, o banco ainda terá aplicativos separados, além de manter o ion, seu app para investimentos.