Aqueles que ainda têm valores disponíveis no Sistema de Valores a Receber (SVR) do Banco Central precisam ter nível prata ou ouro em suas contas gov.br para solicitar o resgate. O prazo para resgatar o “dinheiro esquecido” é 16 de outubro. Após esta data, o valor poderá ser incorporado aos cofres do Tesouro Nacional, segundo reforçou o Ministério da Fazenda em nota ao Estadão.

PUBLICIDADE A conta gov.br possui três níveis: bronze, prata e ouro. Quanto maior a segurança da validação dos dados do usuário, maior o nível da conta e mais serviços o cidadão pode acessar, como é o caso do SVR. Para consultar se há valores a receber, o interessado deve acessar este link, clicar em “Consulte valores a receber” e inserir os dados. Nessa etapa não é necessário entrar com a conta gov.br. Caso haja valores a receber, é preciso clicar em “Acessar o SVR” e logar na conta gov.br nível prata ou ouro para saber os valores e solicitar o saque.

Dinheiro esquecido só pode ser resgatado com conta gov.br nível prata ou ouro. Foto: JF Diorio/Estadão

Como aumentar o nível da conta gov.br de bronze para prata?

Para aumentar o nível da conta gov.br de bronze para prata, é possível acessar tanto o aplicativo gov.br como o site do governo e seguir as orientações em “Segurança da conta”, que aparece logo após o login.

Para aumentar o nível, há algumas opções. Veja abaixo:

Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da foto nas bases da Carteira de Habilitação (CNH);

Validação dos dados via internet banking de um banco credenciado;

Validação dos dados com usuário e senha do SIGEPE, disponível apenas para servidor público federal.

Como aumentar o nível da conta gov.br de prata para ouro?

Caso o usuário já possua o nível prata da conta gov.br e queira aumentar a segurança, é possível seguir para o nível ouro. Veja as opções para fazer isso, também dentro do aplicativo ou do site:

Reconhecimento facial pelo aplicativo gov.br para conferência da foto nas bases da Justiça Eleitoral (TSE);

Validação dos dados utilizando o aplicativo gov.br para ler o QR Code da Carteira de Identidade Nacional (CIN);

Validação dos dados com Certificado Digital de pessoa física compatível com ICP-Brasil.

Qual a diferença entre as contas?

A conta broze é a conta padrão do usuário e não oferece muitos serviços. Após alguma das validações é possível aumentar o nível para prata ou ouro. Com a conta prata, o cidadão pode acessar diversas funcionalidades, como assinatura eletrônica, o compartilhamento de documentos e o acesso ao sistema para solicitar dinheiro esquecido.

A diferença entre a conta prata e a ouro é o nível de segurança. Ambas oferecem todos os serviços disponíveis, mas a conta ouro oferece um nível máximo de segurança.