China apresenta nova agenda econômica, que parece a antiga e não convence o mercado

Pequim estava agitada com a política nesta terça-feira, 5. A reunião legislativa anual da China ― o Congresso Nacional do Povo, quando os líderes do Partido Comunista apresentam suas soluções para os males nacionais — foi aberta para os negócios.

O evento é uma oportunidade para os líderes sinalizarem a direção da economia e delinearem como e onde o governo gastará dinheiro no próximo ano. No entanto, apesar de terem um objetivo elevado, eles ofereceram pouco. As autoridades sinalizaram que não estavam prontas para nenhuma ação de destaque para reavivar uma economia abalada por uma crise imobiliária, pela perda de confiança do consumidor e pelas pressões financeiras de governos locais endividados. Apesar de sua relutância em gastar, os principais líderes da China disseram que a economia cresceria cerca de 5% este ano.

A meta de crescimento e outras políticas foram apresentadas em um relatório entregue à sessão anual da legislatura. O relatório foi apresentado pelo número 2 do governo chinês, Li Qiang, e é o principal evento em uma reunião de uma semana dominada por autoridades e leais ao partido.

Preparação para o "Congresso Nacional do Povo", evento em que os delegados do Partido Comunista Chinês anunciam os planos para os próximos anos Foto: Ng Han Guan / AP Photo

Todos concordam: a meta é ambiciosa

Havia uma palavra que os economistas usavam universalmente para descrever a meta de crescimento de 5% da China: ambiciosa.

Isso não teria sido possível no passado. Durante décadas, a economia da China foi sinônimo de crescimento muito maior, às vezes até com dois dígitos. Mas três anos de medidas rigorosas contra a pandemia cobraram seu preço, e o agravamento da crise imobiliária levou ao colapso de dezenas de incorporadoras. Com a falta de ação dos líderes chineses, alguns especialistas agora estão céticos quanto à possibilidade de a China conseguir um crescimento de 5% este ano.

“É um conjunto de metas irrealista e sem surpresas”, disse Logan Wright, diretor de pesquisa de mercados da China do Rhodium Group, uma empresa especializada em pesquisas sobre a China.

Ainda é possível que a crise imobiliária diminua este ano, disse Wright, “mas as medidas políticas aqui descritas não terão muito a ver com isso”.

Espere, não há uma ‘bazuca’?

Algumas pessoas acreditavam — ou, pelo menos, esperavam — que os relatórios de terça-feira indicariam que a China estava pronta para tomar medidas maiores para ressuscitar a economia, por exemplo, socorrendo os governos locais, resgatando as empresas imobiliárias que não entraram em colapso ou oferecendo ajuda às famílias para estimular os gastos.

Em vez disso, o governo disse que disponibilizaria uma quantia de dinheiro semelhante à do ano passado em títulos especiais para os governos locais. Ele não ofereceu novas medidas para o mercado imobiliário e falou apenas sobre a necessidade de aumentar a confiança do consumidor.

“Eles poderiam ter feito mais, e o apoio poderia ter sido maior”, disse Tao Wang, economista-chefe do UBS para a China. “Eles precisam de um apoio mais explícito do governo central”, disse ela.

Não foram apenas os economistas que ficaram desanimados. Os investidores que esperavam que a China usasse as grandes armas também ficaram decepcionados. Em Hong Kong, onde os investidores estrangeiros podem fazer apostas nas maiores empresas da China, o índice Hang Seng caiu 2,6%.

“Quem estiver procurando a bazuca política ficará desapontado”, disse Andrew Polk, cofundador da Trivium China, uma empresa de pesquisa e consultoria. “Mas”, acrescentou ele, “esse dado já foi lançado há algum tempo”.

Quando se trata de militares, há dinheiro para gastar

Os principais líderes da China delinearam planos para expandir os gastos militares em 7,2% em 2024, chegando a cerca de US$ 231 bilhões. A porcentagem de aumento foi a mesma do ano passado e deu continuidade a uma expansão de décadas dos gastos militares da China, que agora são os segundos maiores do mundo, depois dos Estados Unidos.

Os gastos da China com navios de guerra, caças a jato e outras armas têm como objetivo principal a projeção de poder na Ásia, inclusive consolidando o domínio do país sobre o disputado Mar do Sul da China e ameaçando Taiwan, a ilha democrática autogovernada que Pequim diz ser seu território.

Em seu relatório para a legislatura, Li repetiu a advertência de longa data da China contra “atividades separatistas que visam à ‘independência de Taiwan’”, acrescentando que Pequim “será firme na promoção da causa da reunificação da China”.

Projeto imobiliário com a construção paralisada em Nantong, na China; país asiático atravessa crise imobiliária Foto: Qilai Shen / The New York Times

Os comentários vagos de Li refletem como os líderes chineses estão esperando que o presidente eleito de Taiwan, Lai Ching-te, assuma o cargo em maio antes de considerarem quaisquer grandes movimentos, o que poderia incluir mais operações militares ao redor da ilha, disse Ou Si-fu, pesquisador do Instituto de Defesa Nacional e Pesquisa de Segurança, um grupo de reflexão em Taipei sob o guarda-chuva do Ministério da Defesa de Taiwan. Mas os gastos pesados e contínuos da China com suas forças armadas mostraram que Xi Jinping, o principal líder do país, continuaria a se preparar para um possível conflito, nem que fosse para mostrar a Washington que o país estava levando a sério a afirmação de seus interesses. "Como o relacionamento com os Estados Unidos não é bom, é claro que a China não pode demonstrar muita fraqueza", disse Ou. Entrevista à imprensa cancelada A China convidou jornalistas de todo o mundo e distribuiu vistos que, na maioria dos casos, tornaram-se difíceis de obter. Para muitos correspondentes estrangeiros, o Congresso Nacional do Povo deste ano foi a primeira vez que o governo chinês permitiu que eles entrassem na China para fazer reportagens desde a pandemia. No entanto, o partido também fez uma mudança abrupta na forma como se comunicaria no congresso. Na segunda-feira, o partido disse que estava descartando uma tradição de longa data: a entrevista à imprensa do primeiro-ministro. Essa era uma das poucas oportunidades que os jornalistas tinham de interagir com as principais autoridades. A decisão de acabar com a entrevista, anunciada na véspera do conclave legislativo, foi vista por muitos como mais um afastamento da transparência.

