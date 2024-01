Quer entender a economia em 2024? Olhe para 1948

THE NEW YORK TIMES - Na era dos dados modernos que mostram a confiança do consumidor nos Estados Unidos, nunca houve uma economia tão parecida com a atual ― com os preços subindo tanto e o desemprego permanecendo tão baixo.

Porém, apenas alguns anos antes de as pesquisas de confiança do consumidor se tornarem amplamente disponíveis, em 1952, houve um período de turbulência econômica que tem uma semelhança impressionante com o atual: o pós-Segunda Guerra Mundial, quando os americanos estavam próximos de alcançar uma grande prosperidade, mas se viram frustrados com a economia e com seu presidente.

Leia também

Se há uma época que pode dar sentido ao momento político atual, talvez seja essa América do pós-guerra. Atualmente, muitos analistas se mostram perplexos com a insatisfação das pessoas em relação à economia, uma vez que o desemprego e o Produto Interno Bruto (PIB) permaneceram fortes e a inflação diminuiu significativamente, após um aumento acentuado. Para alguns, a opinião pública e a realidade econômica são tão dissonantes que exigem uma explicação não econômica — como o efeito das mídias sociais ou uma ressaca da pandemia no humor nacional.

Na era dos dados econômicos modernos, Harry Truman (que comandou os Estados Unidos de abril de 1945 a janeiro de 1953) foi o único presidente, além de Joe Biden, a liderar uma economia com inflação superior a 7%, enquanto o desemprego permaneceu abaixo de 4%, e o PIB continuou a subir.

Naquela época, os eleitores também não estavam muito felizes. Em vez disso, viram Truman como incompetente, temeram outra depressão e duvidaram do futuro econômico, embora estivessem no início da prosperidade econômica do pós-guerra.

Harry Truman cumprimenta seu concorrente à Casa Branca, Thomas Dewey Foto: Nat Fein/The New York Times

A fonte da inflação pós-guerra foi fundamentalmente semelhante à inflação vivida no pós-pandemia da covid-19. O fim do racionamento durante a guerra desencadeou anos de demanda reprimida dos consumidores, em uma economia que ainda não havia feito a transição completa para a produção de alimentos, em vez de armas.

Continua após a publicidade

Um ano após a guerra, os controles de preços terminaram, e a inflação disparou. Uma grande crise imobiliária tomou conta das cidades do país, quando milhões de soldados voltaram do exterior após 15 anos de construção limitada de moradias. A agitação trabalhista sacudiu os Estados Unidos e exacerbou a escassez de produtos. A inflação mais severa dos últimos 100 anos não ocorreu na década de 1970, mas em 1947, atingindo cerca de 20%.

Segundo o historiador James T. Patterson, “nenhuma questão interna desses anos causou mais danos a Truman do que a questão altamente controversa sobre o que fazer com as restrições de preços em tempos de guerra”.

A popularidade de Truman entrou em colapso. Na primavera de 1948, ano de eleição presidencial, seu índice de aprovação havia caído para 36%, ante mais de 90% no final da Segunda Guerra Mundial. Ele ficou atrás do republicano Thomas Dewey nas primeiras pesquisas de opinião. O jornal New Republic publicou um editorial de primeira página com o título: “Como candidato a presidente, Harry Truman deveria desistir”.

Boom econômico

Em retrospecto, é difícil acreditar que os eleitores estivessem tão frustrados. Os historiadores geralmente consideram Truman um dos maiores presidentes americanos, e o período pós-guerra foi o início do maior boom econômico da história do país.

Em qualquer medida concebível, os americanos estavam em uma situação inimaginavelmente melhor do que durante a Grande Depressão, uma década antes. O desemprego permaneceu baixo em qualquer padrão, e os consumidores continuaram gastando. As vendas de praticamente todos os itens — eletrodomésticos, carros e assim por diante — eram de uma ordem de grandeza bem maior do que antes da guerra.

Continua após a publicidade

A importância da questão econômica enfrentou, à época, a forte concorrência da crescente Guerra Fria, da promulgação do Plano Marshall, da ponte aérea de Berlim, da formação do Estado de Israel e da subsequente Primeira Guerra Árabe-Israelense, da decisão de Truman de acabar com a segregação das forças armadas e da ascensão dos “dixiecratas” (a dissidência mais conservadora, segregacionista, do Partido Democrata).

A Guerra Fria, os direitos civis, Israel e outras questões internas se combinaram para exercer uma pressão política extraordinária sobre uma coalizão democrata cada vez mais fragmentada. Mas, no final, Truman venceu, talvez na mais célebre reviravolta da história eleitoral americana, incluindo a icônica manchete precipitada “Dewey vence Truman”, publicada pelo jornal Chicago Tribune. Truman havia percorrido o país com uma campanha economicamente populista, que argumentava que os democratas estavam do lado dos trabalhadores, lembrando os eleitores do período da Grande Depressão.

O que Biden ainda pode esperar para se equiparar a Truman é a realidade econômica, já que a inflação hoje está caindo — assim como aconteceu no período que antecedeu a eleição de 1948.

A realidade econômica é o que Biden pode esperar se quiser se equiparar a Truman Foto: Stephanie Scarbrough/AP

Em janeiro de 1948, a inflação era de 10%; no final de outubro, o índice havia caído pela metade e chegaria a 1% em janeiro de 1949. Na época da eleição, apenas 18% dos eleitores esperavam que os preços ficassem mais altos em seis meses; apenas alguns meses antes, em junho, a maioria esperava isso. Parece razoável imaginar que Truman poderia ter perdido a eleição se ela tivesse sido realizada apenas alguns meses antes.

Apesar dessas excelentes condições, a fraqueza eleitoral de Truman ainda era evidente. Ele tinha uma mensagem poderosa e uma economia em ascensão, mas venceu por apenas 4,5 pontos porcentuais. Os candidatos do terceiro partido na disputa, Wallace e Strom Thurmond, conseguiram negar a Truman elementos-chave da base democrata que o partido poderia imaginar ter como certo apenas alguns anos antes. Ele perdeu grande parte do extremo Sul sem o apoio dos “dixiecratas”, e até perdeu Nova York, graças a deserções consideráveis na esquerda e entre os eleitores judeus. Nenhum candidato democrata à presidência jamais reuniria novamente a chamada coalizão do New Deal.

Mas, se 1948 é um precedente confuso para Biden, é um bom precedente para o clima econômico azedo de hoje. Ele pode trair um fato simples sobre a opinião pública: os eleitores odeiam tanto a inflação que nunca gostarão da economia se os preços subirem. Não há precedentes, na era dos dados de confiança do consumidor, de que os eleitores tenham uma visão acima da média da economia quando a inflação ultrapassa 5% — a maior alta recente foi de 9%, em junho de 2022 —, mesmo quando o desemprego é extremamente baixo. Pode ser simples assim; de fato, o sentimento do consumidor começou a subir no último ano, já que a inflação caiu para 3%.

Continua após a publicidade

Alternativamente, 1948 e a época atual podem sugerir uma lição mais complexa sobre a opinião pública após uma pandemia ou guerra, pois as altas expectativas pós-guerra e pós-pandemia são rapidamente frustradas pela realidade de que o mundo não está voltando ao “normal” tão rapidamente. Não apenas as grandes esperanças são frustradas, mas também geram muitos tipos de disfunção econômica além dos preços altos — desde problemas na cadeia de suprimentos e escassez de moradias até placas de “ajude-me” e aumento das taxas de juros.

De fato, a famosa eleição do “retorno à normalidade” em 1920 — a maior vitória popular da história dos Estados Unidos por margem porcentual — ocorreu após a Primeira Guerra Mundial e a pandemia de gripe de 1918-1920, que trouxe uma recessão e uma inflação ainda maior do que a da década de 1940.

A normalidade não chegou rápido o suficiente para salvar o partido no poder em 1920, os democratas, mas, em retrospecto, não estava muito longe. Os loucos anos 20 estavam chegando. E a normalidade estava apenas começando a chegar em 1948, quando Truman foi reeleito. O país estava no início da próspera e idealizada era “Leave It to Beaver” (um seriado de TV) dos anos 50, que ainda perdura na imaginação do público.

Biden mal pode esperar para que algo parecido esteja à mão.

Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado por nossa equipe editorial. Saiba mais em nossa Política de IA.