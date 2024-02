Após medidas arrecadatórias de Haddad, receita cresce 6,7% em janeiro e soma R$ 280,6 bi, um recorde

Em janeiro, o Fisco voltou a registrar um volume elevado de compensações tributárias - mecanismo por meio do qual as empresas abatem do valor devido à Receita quantias a receber obtidas por vitórias na Justiça ou decorrentes de benefícios fiscais.

Em janeiro, as compensações tributárias somaram R$ 27,049 bilhões. No mesmo mês do ano passado, o valor havia sido de R$ 27,468 bilhões. Trata-se de um padrão na arrecadação federal, com valores altos de compensações no início de cada semestre, quando as empresas recolhem o Imposto de Renda.

Na véspera do Ano Novo, o governo baixou uma Medida Provisória limitando essas compensações de contribuintes com dívidas superiores a R$ 10 milhões, com o argumento de que esses descontos estavam dificultando o planejamento da arrecadação tributária. A iniciativa é parte da MP que provocou controvérsia ao restabelecer a reoneração da folha de pagamentos de 17 setores da economia.

Pelo acordo político que se desenha entre o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), a parte da reoneração será retirada da MP para tramitar por meio de um projeto de lei. Já as compensações e a extinção do benefício ao setor de eventos (Perse) deverão prosseguir numa nova MP.

Segundo Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários da Receita, os contribuintes podem fazer compensações de outros direitos creditórios, além dos judiciais, e isso pode ter tido impacto no resultado de janeiro, uma vez que há um acúmulo desses direitos ao longo do ano anterior.