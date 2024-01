A Fundação afirma que as bolsas variam de acordo com a necessidade do estudante e o apoio pode ser usado tanto para gastos com o curso, como moradia, alimentação e transporte. Além do auxílio financeiro, os contemplados passam a fazer parte de uma comunidade que conta com 813 bolsistas do mesmo programa que se destacaram no mercado de trabalho, além de poderem participar de mentorias exclusivas.

“O programa Líderes Estudar está há 33 anos formando pessoas que geram alto impacto positivo no Brasil. Acreditamos que há grandes talentos por todas as partes do país que só precisam de uma oportunidade para transformar o potencial em grandes realizações”, diz Anamaíra Spaggiari, diretora-executiva da Fundação Estudar, em comunicado de imprensa.