Termina nesta sexta-feira, 9, o prazo para inscrição no Concurso Público Nacional Unificado. Cerca de 1,5 milhão de pessoas já se inscreveram, sendo que 600 mil candidatos obtiveram a isenção da taxa de inscrição.

O concurso oferece 6,6 mil vagas em 21 órgãos públicos federais e terá provas sendo aplicadas em todo o Brasil no dia 5 de maio. As remunerações iniciais podem chegar a até R$ 22,9 mil.

O telefone de suporte para esclarecimento de dúvidas sobre os editais, disponibilizado pela banca examinadora, a Fundação Cesgranrio, é 0800 701 2028. O funcionamento é das 9h às 17h. Há também uma página especial que reúne todas as informações sobre o concurso no site do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, que pode ser acessada aqui.

Veja abaixo as principais perguntas e respostas sobre o Concurso Público Nacional Unificado.

Como se inscrever no CNU?

As inscrições para o Concurso Público Unificado terminam nesta sexta-feira, 9, e são realizadas por meio do portal gov.br, na página do concurso, com preenchimento de formulários e anexação de documentos que constam nos editais. Serão aceitos todos os níveis de conta na plataforma gov.br. (ouro, prata ou bronze).

Para nível médio, a inscrição tem valor de R$ 60 e para nível superior, de R$ 90. Há isenção da taxa para pessoas inscritas no CadÚnico, doador de medula óssea, pessoas que foram ou são bolsistas do Prouni e que foram ou são financiadas pelo Fies.

Para se inscrever, o candidato precisa, primeiro, escolher um entre os oito blocos temáticos do concurso. Na sequência, escolhe os cargos de seu interesse, dentro do mesmo bloco temático, e coloca na ordem de preferência. Os editais dos oito blocos temáticos, com todos os requisitos necessários, estão disponíveis na página do concurso. Veja quais são os blocos temáticos:

Bloco 1 - Administração e Finanças Públicas

Bloco 2 - Setores Econômicos, Infraestrutura e Regulação

Bloco 3 - Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Agrário

Bloco 4 - Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação

Bloco 5 - Políticas Sociais, Justiça e Saúde

Bloco 6 - Trabalho e Previdência

Bloco 7 - Dados, Tecnologia e Informação

Bloco 8 - Nível Intermediário

A alteração de bloco só pode ser feita até final do período de inscrição no concurso.

Posso tentar mais de uma vaga?

O concurso permitirá a disputa por mais de um cargo, desde que dentro do mesmo bloco temático. O candidato pode classificar as vagas de interesse de acordo com a preferência e definir a prioridade para a chamada.

Quantas vagas são?

O Concurso Nacional Unificado ofertará 6.640 vagas no serviço público federal, em 21 órgãos diferentes.

Quais vagas foram abertas?

Quais são os órgãos com vagas abertas?

Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI Ministério do Trabalho e Emprego - MTE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA Ministério da Agricultura e Pecuária - MAPA & Instituto Nacional de Meteorologia - INMET Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI Advocacia Geral da União - AGU Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI Ministério da Saúde - MS Ministério da Justiça e Segurança Pública - MJSP Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços - MDIC Ministério da Educação - MEC Ministério do Planejamento e Orçamento - MPO Ministério da Cultura - MinC Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL Ministério dos Direitos Humanos - MDH Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ Ministério dos Povos Indígenas - MPI

Onde as provas serão aplicadas?

Segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, a previsão é que haja 5.141 locais de aplicação da prova nos 220 municípios. Isso permite que 94,6% da população esteja em até 100 quilômetros dos locais prova, de acordo com o Ministério. As cidades foram definidas em conjunto com o IPEA e o IBGE. No total, serão cerca de 77.242 salas de aplicação de prova com uma média de 46 candidatos em cada.

Qual é o salário das vagas?

Os salários das vagas variam de acordo com o cargo. Confira abaixo o salário inicial para cada cargo previsto nos editais. Na aba de pesquisa, é possível buscar por uma vaga, órgão ou salário específico.

Qual é o cronograma do concurso?