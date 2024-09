Uma pesquisa de agosto realizada pelo site de empregos Indeed investigou se as opiniões políticas devem ser expressadas abertamente no local de trabalho.

PUBLICIDADE O estudo revela que 80% dos trabalhadores evitam discutir política com colegas ou líderes no trabalho. Entre eles, 36% evitam o tema por já terem se sentido desconfortáveis ao expressar suas opiniões políticas anteriormente. De acordo com a pesquisa, 51% dos participantes preferem trabalhar em uma empresa em que o CEO tenha opiniões políticas semelhantes com as suas. Por outro lado, 23% considerariam deixar seus empregos se o CEO expressasse opiniões políticas das quais discordam.

A pesquisa on-line ouviu mais de 1.000 trabalhadores brasileiros de diversos setores em agosto deste ano.

O levantamento apontou que 19% dos trabalhadores já foram questionados sobre suas opiniões políticas por colegas ou superiores. Ainda, 23% disseram que suas empresas orientam os funcionários a não abordar questões políticas no trabalho.

Impacto das opiniões políticas dos líderes

De acordo com o estudo, 51% dos entrevistados preferem trabalhar em uma empresa cujo CEO tenha opiniões políticas semelhantes às suas, evidenciando como as posições dos altos executivos podem impactar a percepção dos colaboradores.

Pesquisa mostra o que brasileiros pensam sobre discutir política no trabalho. Foto: JackF - stock.adobe.com

Lucas Rizzardo, diretor de vendas do Indeed no Brasil, reforça que ainda que muitos funcionários evitem falar sobre política, os eventos atuais inevitavelmente influenciam o local de trabalho. “Manter a ponderação em todas as discussões é fundamental para promover um ambiente equilibrado”, afirma.

Apesar disso, 58% dos trabalhadores acreditam que a posição política da empresa não interfere no comprometimento com seu desempenho, sugerindo que a maioria consegue separar opiniões pessoais das responsabilidades profissionais.

No entanto, entre os 61% que já expressaram suas opiniões políticas no trabalho, 28% afirmaram que passaram a ser tratados de forma diferente por seus colegas.