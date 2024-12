Automação de processos e entrega de resultados com o menor custo possível serão as habilidades mais demandadas pelas empresas na contratação de profissionais em 2025. A estimativa é da pesquisa mais recente feita pelo PageGroup, especializado em recrutamento de profissionais de diversos níveis. De analista de dados a gerente agrícola, o levantamento reuniu os 37 cargos que devem em alta no próximo ano.

O material elaborado pelos consultores da Page Executive, Michael Page, Page Interim e Page Outsourcing apresenta as profissões com maior potencial de demanda, com base em análises de mercado e nas tendências de contratação para 2025. A lista abrange cargos de alta liderança, média e alta gerência, além de posições técnicas, de suporte à gestão e também funções temporárias e terceirizadas.

Confira as principais apostas para o mercado feitas pelo levantamento:

Bancário

Cargo: Analista Sênior de Operações - Gestoras de Recursos/Gestoras de Patrimônio

O que faz: responsável por garantir a execução, eficiência e conformidade das operações financeiras nos fundos de investimentos.

Salário: R$ 10 mil a R$ 16 mil (Remuneração fixa) + R$ 50,5 mil (Bônus anual). Remuneração anual: R$ 192 mil

Motivo para a alta em 2025: a necessidade de profissionais experientes em back e middle office deve crescer em 2025, pois estruturas querem tornar os processos mais eficientes e menos passíveis a erros.

Cargo: Especialista de Crédito - Gestoras de Recursos/Gestoras de Patrimônio

O que faz: Suas funções incluem avaliar a capacidade de pagamento de emissores de dívida e monitorar o portfólio de crédito para identificar riscos e produzir relatórios financeiros.

Salário: R$ 12,5 mil a R$ 20 mil (Remuneração fixa) + R$ 162,5 mil (Bônus anual). Remuneração anual: R$ 400 mil.

Alta em 2025: a demanda por profissionais de análise de crédito em instituições financeiras deve ser alta em 2025, já que o mercado está priorizando investimentos em renda fixa devido ao momento econômico.

Cargo: Gerente de Produtos - Serviços Financeiros O que faz: lidera a estratégia, desenvolvimento e gestão de múltiplos produtos novos ou em processo de melhoria. Além de colaborar com áreas de marketing, tecnologia e vendas. O GPM atua como um elo entre os executivos e as equipes de produto, reportando-se normalmente ao COO ou CEO. Salário: R$ 26,1 mil a R$ 52,2 mil (Remuneração fixa) + R$ 79,4 mil (Bônus anual). Remuneração anual: 261,2 mil

Alta em 2025: a demanda por GPMs no setor financeiro deve crescer em 2025 devido à evolução tecnológica e digitalização de serviços financeiros.

Alta em 2025: espera-se um aumento na demanda por profissionais de planejamento estratégico em bancos em 2025 devido ao ambiente regulatório em constante mudança e ao aumento da competitividade no setor financeiro.

Levantamento identificou 37 cargos com base em análises de mercado e nas tendências de contratação previstas para 2025. Foto: Dusan Petkovic/Adobe Stock

Engenharia/Agronegócio

Cargo: Gerente Agrícola

O que faz: garante a produtividade agrícola por hectare, realiza a gestão integrada do plantio, tratos culturais e colheita e analisa indicadores de produtividade por pessoa e por região. Cria estratégias de curto e médio prazo para melhorar a eficiência agrícola e controla os custos da estrutura.

Salário: R$ 25 mil a R$ 35 mil

Alta em 2025: mercado competitivo e a busca, novas tecnologias e escassez de mão de obra.

Cargo: Gerente Industrial

O que faz: responsável por toda a estrutura industrial funcionar para que as áreas de produção, manutenção e engenharia tenham sinergia para atingirem os resultados necessários.

Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil

Alta em 2025: alta de demanda de eficiência e a busca por profissionais com competência técnica e liderança.

Finanças

Cargo: Gerente Contábil

O que faz: supervisiona as atividades contábeis da empresa, garante a precisão dos registros financeiros, a conformidade com normas fiscais e regulatórias, a elaboração de relatórios gerenciais e balanços.

Salário: R$ 20 mil a R$ 28 mil

Alta em 2025: valor estratégico do profissional contábil, especialmente aqueles com as qualificações adequadas para desempenharem funções essenciais no crescimento organizacional.

Cargo: Gerente Fiscal

O que faz: responsável por garantir o cumprimento das obrigações fiscais da empresa, gerenciar a apuração e o pagamento de impostos, planejar estratégias tributárias para otimizar a carga fiscal, além de acompanhar mudanças na legislação e lidar com fiscalizações e auditorias.

Salário: R$ 20 mil a R$ 28 mil

Alta em 2025: perfis especializados na área tributária está diretamente relacionada à complexidade trazida pela reforma tributária.

Cargo: Gerente de Fusões e Aquisições

O que faz: coordena e gerência processos de fusões, aquisições e desinvestimentos, realiza análises financeiras e due diligence, desenvolve estratégias de integração e negocia com partes envolvidas para garantir transações bem-sucedidas.

Salário: R$ 22 mil a R$ 35 mil

Alta em 2025: impulsionada pela recuperação econômica global, juros baixos e avanços tecnológicos, que incentivam aquisições estratégicas. Setores como tecnologia, saúde e energia renovável lideram esse movimento. Além disso, a complexidade regulatória e a necessidade de due diligence rigorosa reforçam a busca por talentos especializados.

Cargo: Diretor Financeiro

O que faz: supervisiona áreas como planejamento financeiro, controle de custos, tesouraria, contabilidade, gestão de riscos, além de garantir a saúde financeira da organização.

Salário: R$ 45 mil a R$ 80 mil

Alta em 2025: a crescente demanda por CFOs em 2025 reflete a necessidade de líderes altamente estratégicos capazes de atuar em um cenário de instabilidade econômica, transformação digital e maior atenção às agendas ESG.

Logística

Cargo: Gerente de Logística

O que faz: suas atividades vão desde garantir a eficiência da movimentação interna em almoxarifados e centros de distribuição para que os prazos de expedição sejam cumpridos até a cadeia de distribuição.

Salário: R$ 25 mil a R$ 40 mil

Alta em 2025: o consumo teve forte atividade em 2024 e deve manter essa tendência para 2025.

Cargo: Gerente de Planejamento Logístico

O que faz: atua na gestão da cadeia logística de materiais e produtos acabados, desde o alinhamento do planejamento de demanda até a chegada do produto ao cliente final, passando pela logística de recebimento, planejamento de inventário e definição de políticas de estoque, planejamento de volumes de produção e movimentação física de mercadorias.

Salário: R$ 25 mil a R$ 45 mil

Alta em 2025: as maiores tendências envolvem revisar a política de estoque (garantir atendimento à produção versus ganhar fluxo de caixa), encontrar oportunidades logísticas relacionadas a estratégia de localização de CDs e oportunidades intermodais de transportes.

Marketing e Digital

Cargo: CGOs – Chief Growth Officer

O que faz: responsável por impulsionar o crescimento da empresa, desempenhando um papel crucial na identificação de novas oportunidades de mercado, desenvolvimento e implementação de estratégias de crescimento.

Salário: R$ 40 mil a R$ 60 mil

Alta em 2025: necessidade das empresas de se adaptarem rapidamente a um ambiente de mercado volátil e competitivo, transformação digital, além da pressão dos investidores por crescimento sustentável e a necessidade de inovação contínua.

Cargo: Líder de Marketing B2B

O que faz: cria e executa estratégias de marketing que não apenas impulsionem o crescimento, mas também aumentem a visibilidade da empresa no competitivo mercado B2B.

Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil

Alta em 2025: espera-se que as empresas aumentem significativamente seus investimentos em marketing B2B para se diferenciar.

Cargo: Gerente de CRM

O que faz: analisa dados de clientes para identificar padrões e oportunidades, coordena campanhas de marketing direcionadas e trabalha em estreita colaboração com as equipes de vendas e atendimento ao cliente para otimizar a experiência do cliente.

Salário: R$ 15 mil a R$ 25 mil

Alta em 2025: crescente importância da personalização e da experiência do cliente em um mercado cada vez mais competitivo.

Cargo: Gerente de Produto

O que faz: define a visão e a estratégia do produto, coordenando o desenvolvimento e lançamento de novos recursos e melhorias. Para produtos digitais, trabalha com equipes de desenvolvimento, design e marketing para garantir que o produto atenda às necessidades dos usuários. Para produtos físicos, supervisiona o ciclo de vida do produto, desde a concepção até o lançamento.

Salário: R$ 18 mil a R$ 25 mil

Alta em 2025: investimento em produtos digitais para atender às expectativas dos consumidores, enquanto a inovação em produtos tangíveis e a complexidade das cadeias de suprimentos globais impulsionam a demanda por gerentes de produtos físicos.

Recursos Humanos

Cargo: Gerente Sênior de Recursos Humanos (Generalista)

O que faz: lidera projetos estratégicos de Recursos Humanos que possam elevar o patamar de gestão de pessoas, incluindo fortalecimento da cultura e da marca empregadora, revisar a estrutura de cargos e salário, remuneração de curto e longo prazo, gerenciar ciclo completo de recrutamento e seleção.

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Alta em 2025: empresas em etapa de expansão, estruturação do negócio, principalmente aquelas onde os fundadores estão à frente do negócio buscam elevar o patamar de gestão de pessoas.

Cargo: Gerente Operações de RH & Payroll

O que faz: responsável pelo nível de satisfação de atendimento aos colaboradores. Forte atuação como parceiro do jurídico trabalhista nas relações sindicais e acompanhamento de todas negociações e aditivos que se fizerem necessários para o grupo financeiro.

Salário: R$ 20 mil a R$ 25 mil

Alta em 2025: organizações, principalmente as multinacionais, estão remodelando a área de operações de RH, com foco na experiência e atendimento aos colaboradores e automação de processos.

Cargo: Líder de Aquisição de Talentos

O que faz: define planos táticos e operacionais para atingir as metas de contratação. Supervisiona todas as operações diárias de recrutamento. Fornece suporte e treinamentos para líderes e stakeholders. Acompanha indicadores de desempenho e métricas de recrutamento, gerando relatórios e identificando áreas de melhoria contínua.

Salário: R$ 15 mil a R$ 20 mil

Alta em 2025: demanda por líderes de aquisição de talentos, principalmente em empresas que buscam alinhar suas operações locais às estratégias globais.

Cargo: Business Partner de Recursos Humanos

O que faz: atua como parceiro estratégico da empresa, apoia líderes e gerentes na tomada de decisões e no desenvolvimento de estratégias de negócios. Implementa políticas e processos de RH adaptados às necessidades da área de vendas. Oferece mentoria e suporte contínuo a líderes. Traduz temas de RH para a realidade dos clientes internos.

Salário: R$ 16 mil a R$ 22 mil

Alta em 2025: demanda por Business Partners que possam conectar a estratégia de negócios à gestão de pessoas, principalmente em áreas comerciais críticas.

Saúde

Cargo: Diretoria de Inteligência / Excelência Comercial

O que faz: lidera a estratégia de análise de mercado e performance comercial. Desenvolve e implementa estratégias para otimizar processos comerciais e maximizar resultados. Analisa dados de mercado e desempenho da força de vendas para identificar oportunidades de crescimento.

Salário: R$ 35 mil a R$45 mil

Alta em 2025: transformação digital, competitividade de mercado, foco no cliente, mudanças no comportamento de compras e tomada de decisão baseada em dados.

Cargo: Gerente de Acesso Farmacêutico

O que faz: desenvolve e implementa estratégias para garantir o acesso aos produtos farmacêuticos no mercado. Realiza estudos de mercado para identificar oportunidades e desafios relacionados ao acesso de medicamentos. Colabora com equipes internas para desenvolver estratégias de reembolso e precificação.

Salário: R$ 20 mil a R$ 36 mil

Alta em 2025: aumento da competitividade no setor, evolução das regulamentações, crescimento das doenças crônicas, o uso crescente de dados e tecnologia para analisar o mercado e as necessidades dos pacientes exigirá profissionais com habilidades analíticas e tecnológicas.

Cargo: Diretoria Médica Hospitalar

O que faz: liderar e supervisionar a equipe de médicos, garantir a implementação de protocolos de qualidade e segurança no atendimento aos pacientes, criar e revisar diretrizes clínicas e protocolos médicos..

Salário: R$ 40 mil a R$ 60 mil

Alta em 2025: aumento da complexidade assistencial, ênfase na integração multidisciplinar, uso crescente da tecnologia de saúde e análise de dados que irão requerer equipe técnica para integração das inovações na prática clínica e gestão hospitalar, foco na jornada do paciente e desafios regulatórios e financeiros.

Seguros

Cargo: Gerente Atuarial

O que faz: lidera a equipe atuarial dentro de uma companhia de seguros. Essencial para a precificação de produtos, gerenciamento de risco e cálculo de reservas técnicas. O profissional avalia dados estatísticos e financeiros para determinar a probabilidade e os custos de eventos segurados, como sinistros e acidentes.

Salário: R$ 18,7 mil a R$ 31,2 mil (Remuneração Fixa) + R$ 37,5 mil (Bônus Anual) – Remuneração anual R$ 125,1 mil

Alta em 2025: espera-se um aumento na demanda por gerentes atuariais em 2025, à medida que as seguradoras buscam formas mais avançadas de gestão de risco e precificação, além de enfrentarem novas regulamentações.

Tecnologia

Cargo: Consultor/Especialista SAP

O que faz: responsável por implementar, gerenciar e otimizar os módulos do SAP dentro de uma organização. Atua como o ponto focal para garantir que o ERP SAP atenda às necessidades do negócio, integrando diferentes áreas, como finanças, logística e recursos humanos.

Salário: R$ 18 mil a R$ 28 mil

Alta em 2025: demanda por especialistas em SAP que possam garantir a continuidade dos negócios com novos sistemas será elevada, indústrias como manufatura, varejo e finanças.

Cargo: Especialista/Gerente de Dados

O que faz: define e implementa arquiteturas de dados, assegura a integridade e qualidade dos dados e trabalha com times de TI e de negócios para gerar insights que apoiem a tomada de decisão.

Salário: R$ 18 mil a R$ 35 mil

Alta em 2025: a análise de dados continuará sendo um pilar central para empresas que buscam otimizar operações e personalizar a experiência do cliente.

Cargo: Engenheiro/Gerente de Segurança Cibernética

O que faz: trabalha na implementação e manutenção de medidas de segurança para evitar ataques, monitorando a infraestrutura de tecnologia da informação.

Salário: R$ 18 mil a R$ 28 mil

Alta em 2025: empresas de todos os setores estarão em busca de engenheiros capacitados para prevenir ataques e garantir a segurança de suas operações.

Cargo: Arquiteto de Solução

O que faz: projeta e supervisiona a implementação de soluções tecnológicas que atendam às necessidades do negócio. Colabora com várias equipes, como desenvolvimento, infraestrutura e segurança.

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Alta em 2025: Arquitetos de Solução serão demandados para desenhar infraestruturas robustas para que as empresas possam inovar e se adaptar às novas exigências do mercado.

Cargo: Especialista/Arquiteto de Cloud

O que faz: responsável por projetar, implementar e gerenciar soluções de computação em nuvem.

Salário: R$ 18 mil a R$ 28 mil

Alta em 2025: a adoção de soluções em cloud continuará crescendo. Especialistas em cloud são essenciais para suportar essa demanda, garantindo que as organizações possam aproveitar ao máximo as tecnologias de nuvem e manter a segurança de seus dados.

Varejo

Cargo: Gerente de Mídia de Varejo

O que faz: lidera e desenvolve as estratégias de mídia dentro de um ambiente de varejo, seja físico ou virtual. Também define a visão estratégica para o negócio de mídia, constrói parcerias com anunciantes e gerencia a plataforma de publicidade.

Salário: R$ 30 mil a R$ 45 mil

Alta em 2025: as empresas de varejo estão investindo cada vez mais em estratégias de mídia para alcançar seus clientes e impulsionar as vendas de forma cada vez mais personalizada.

Cargo: Gerente de E-commerce

O que faz: define a visão estratégica para o e-commerce, construir a loja virtual, otimizar a experiência do cliente, gerenciar o marketing digital, analisar os dados de vendas, acompanhar a flutuação de preços efetuando ajustes conforme necessidade e garantir a entrega eficiente dos produtos.

Salário: R$ 15 mil a R$ 35 mil

Alta em 2025: com a estabilização do mercado e a oferta de profissionais mais qualificados, houve uma readequação em termos de faixas salariais do segmento, por isso a posição volta a ter procura no mercado, mas no geral com salários reajustados.

Cargo: Gerente de Atacado (Wholesale)

O que faz: ao contrário do Gerente de Lojas ou Franquias, normalmente o Gerente de Atacado é o responsável por liderar e desenvolver as estratégias de venda para outros negócios, como lojas de departamento, lojas multimarcas e distribuidores. Dentro da organização, atua como um embaixador da marca, responsável por expandir a presença da empresa no mercado em diferentes canais.

Salário: R$ 20 mil a R$ 30 mil

Alta em 2025: a crescente importância de diversificar o canal para muitas empresas e de expandir a presença da marca em diferentes pontos de venda, além da busca por novos mercados.

Vendas

Cargo: Gerente de Vendas de Produtos de Energia

O que faz: responsável pela prospecção de novos clientes e atuação com contas chaves do setor.

Salário: R$ 18 mil a R$ 25 mil

Alta em 2025: o mercado passa por uma mudança de legislação e tendências, bem como a entrada de novos produtos. Além disso, uma sequência alta de leilões vem aquecendo consideravelmente o setor e faz com que posições comerciais técnicas estejam demandadas.

Cargo: Gerente Regional de Vendas

O que faz: responsável pelo gerenciamento de contas regionais e gestão de vendedores externos.

Salário: R$ 12 mil a R$ 18 mil

Alta em 2025: muitas empresas estão expandindo suas operações para novas regiões ou estão consolidando sua presença em mercados já estabelecidos e a necessidade de Gerentes Regionais para coordenar e impulsionar essas expansões se torna essencial.

Cargo: Diretor de Vendas - Canal Alimentar

O que faz: lidera a estratégia comercial e operacional do segmento de alimentos dentro da organização. Coordena o relacionamento com os clientes, negociações estratégicas e a otimização de processos para aumentar a eficiência das vendas e expandir a presença da marca no mercado.

Salário: R$ 25 mil a R$ 45 mil

Alta em 2025: o aumento das compras online de alimentos e bebidas. Outro ponto é que os consumidores estão cada vez mais exigentes em relação ao tema sustentabilidade e isso impulsiona a necessidade de líderes que saibam integrar essas tendências à estratégia comercial.

Cargo: Gerente de Contas – Especialidades Químicas

O que faz: suas funções incluem desenvolver relacionamentos, prospectar novos negócios, realizar vendas técnicas, negociar contratos e preços, além de monitorar o mercado e a concorrência.

Salário: R$ 15 mil a R$ 20 mil + bônus

Alta em 2025: crescimento de indústrias como cosméticos, alimentos e farmacêuticos, que demandam produtos químicos de alta performance.

Cargo: Executivo de Novos Negócios – Transformação Digital

O que faz: responsável por prospectar novos negócios com foco em projetos de transformação digital (Segurança, Internet das Coisas, Dados, Inteligência Artificial, CRM, Automação, entre outros).

Salário: R$ 18 mil a R$ 35 mil + variável

Alta em 2025: as empresas seguraram investimentos de tecnologia da informação nos últimos dois anos e estão reativamente voltando a investir. Temas como inteligência artificial e segurança cibernética geram interesse e curiosidade nos tomadores de decisão.