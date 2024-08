Quem realizou a prova do Concurso Público Nacional Unificado (CNU), conhecido como “Enem dos Concursos”, no último domingo, 18, tem até esta quarta-feira, 21, para contestar a resposta ou o enunciado das questões. Para isso, é preciso acessar a página do CNU, utilizando os dados da conta gov.br. É importante observar o edital do bloco temático para o qual a prova foi prestada. No total, são oito blocos. Também é necessário seguir as regras para apresentar um recurso (veja abaixo).

As provas do Concurso Público Nacional Unificado foram aplicadas no domingo, 18, em todo o País. Dos 2,1 milhões de inscritos para as 6.640 vagas, apenas 970.037 realizaram a prova. Veja a seguir o passo a passo para apresentar recurso no site do CNU:

Acesse a área do candidato por meio deste link; Clique em “Entrar com gov.br” e digite seu CPF e senha; Acesse “Interposição recursos”, do lado esquerdo da tela; Clique em “Confirmo que estou ciente das advertências e das consequências pelo descumprimento das normas ao enviar o recurso” e, depois, em “Avançar”; Escolha a questão que discorda e escreva seus argumentos.

Os recursos apresentados devem seguir as seguintes regras:

Só é possível apresentar um recurso por questão;

O candidato não deverá se identificar nos recursos que venham a ser apresentados, sob risco de ter seu recurso automaticamente indeferido;

Não serão aceitos recursos via postal, via correio eletrônico, via fax ou fora do prazo preestabelecido.

Candidatos chegam para realização do 'Enem dos concursos' em faculdade na zona sul do Rio de Janeiro. Foto: Pedro Kirilos/Estadão

De acordo com a Fundação Cesgranrio, as decisões dos recursos serão divulgadas junto dos resultados finais das provas objetivas, em 8 de outubro. A pontuação relativa a questões que forem eventualmente anuladas será atribuída a todos os candidatos que realizaram as provas objetivas. O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Cesgranrio, organizadores do concurso, afirmam que não se responsabilizam por problemas técnicos nos dispositivos dos candidatos que impossibilitem a apresentação do recurso, tais como congestionamento de linhas de comunicação ou falhas em computadores.

Publicidade

Cronograma atualizado do ‘Enem dos concursos’