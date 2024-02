Preparar-se para uma entrevista de emprego em um cargo executivo exige um mergulho em sua trajetória profissional. O objetivo é provar que você é o melhor candidato, alinhando suas habilidades e experiências com o que a empresa busca e demonstrando como você pode ser valioso para ela. Mas como fazer isso de forma eficaz?

PUBLICIDADE Lucio Daniel, diretor da empresa de recrutamento executivo Exec, explica que isso requer um entendimento profundo sobre a empresa, sua cultura, desafios e estratégias, além de uma boa compreensão de suas próprias competências e realizações e como elas podem contribuir para o sucesso da empresa de forma específica. “Independentemente do nível da pessoa, os desafios são muito parecidos”, afirma o especialista, que já entrevistou mais de 14 mil executivos. Segundo ele, um dos grandes erros que os executivos costumam cometer é subestimar a necessidade de estudar para a entrevista.

Foto: Adobe Stock

Falta de preparação prejudica entrevista de emprego de executivos

A falta de preparação para discutir detalhes de projetos anteriores ou a dificuldade em comunicar sua própria trajetória e realizações são exemplos claros de como essa negligência pode prejudicar significativamente suas chances de sucesso nas entrevistas.

Ele comenta que muitas pessoas leem seu currículo durante a conversa, o que indica um desconhecimento de sua própria trajetória. “Quando pergunto sobre experiências passadas ou projetos específicos, quero entender quem foi o protagonista, quais ações foram tomadas e qual o impacto dessas ações na carreira da pessoa”, declara.

Outros desafios como a pontualidade e a capacidade de permanecer equilibrado e positivo durante algumas perguntas mais delicadas são essenciais para o sucesso. “A pessoa tem que entender que está sendo testada e isso revela obviamente quem ela é no dia a dia. Então é necessário maturidade e equilíbrio emocional’, afirma Daniel.

Dicas para se preparar para uma vaga de executivo

O processo de contratação de executivo é complexo e dura em média 3 meses. Inicia-se com o briefing detalhado da vaga, seguido de um mapeamento de mercado e a identificação de candidatos potenciais por meio de várias fontes, como LinkedIn, bancos de dados e redes de contato.

Após uma triagem inicial, os candidatos mais promissores são abordados e submetidos a entrevistas preliminares para avaliar sua disponibilidade, habilidades e adequação ao perfil desejado.

Os finalistas são então apresentados ao cliente, dando início a uma série de entrevistas mais aprofundadas focadas em competências técnicas, comportamentais e de liderança.

Para se sair bem nessa fase, o especialista deu algumas dicas. Confira:

Primeira impressão é a que fica

“80% da entrevista acontece no primeiro contato”, explica Daniel. É essencial ser educado e mostrar entusiasmo desde o início, seja a entrevista presencial ou virtual. Se for presencial, cumprimente o entrevistador com um aperto de mão e um sorriso. O bom início determina o andar da entrevista.

Revisite sua trajetória profissional

Prepare-se para discutir seus projetos e realizações com detalhes. Lembre-se de exemplos específicos que demonstram suas habilidades de liderança e capacidade de gestão.

Durante a entrevista, você será bastante questionado sobre sua trajetória de carreira. Portanto, é necessário um planejamento cuidadoso.

“Pense sobre sua carreira, investigue os projetos ou a liderança durante o percurso e traga exemplos concretos para não ficar com a sensação que deixou de contar algo importante.”

Mantenha a positividade

Demonstre seu interesse e entusiasmo pela posição durante a entrevista. Isso implica transmitir energia e vontade, mostrando ao entrevistador que você está não apenas disponível, mas também ansioso e preparado para assumir o cargo.