Após se formar em contabilidade, Victor Santos, embarcou em um intercâmbio na Austrália. Foi lá que teve seu primeiro contato com drones, um encontro que despertou sua paixão.

Quando retornou ao Brasil em 2017, comprou um drone, começou a fazer imagens e publicá-las nas redes sociais. O talento de Santos chamou a atenção de agências de publicidade, que o procuraram e abriram portas para colaborações e projetos profissionais que impulsionaram sua carreira. O que nasceu como um hobby se tornou sua profissão.

Hoje, aos 33 anos, é piloto de drone, além de ser o fundador e proprietário da SkySampa, empresa que atua com captação de imagens aéreas com drone para os segmentos náutico, comercial, publicitário e eventos, entre outros.

Sua experiência não se limita apenas ao domínio dos drones; ele também se destaca como um especialista em náutica.

“Eu sempre acompanhei as inovações na área de tecnologia e gosto muito de fotografia e filmagem. O drone uniu esses dois mundos, o que me apaixonou. Sem contar que no começo era uma perspectiva totalmente nova e diferente do que estávamos acostumados”, afirma Santos