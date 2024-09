Terminam nesta quinta-feira, 19, as inscrições para participar da edição 2025 do programa de trainee da Vale. Estão disponíveis 43 vagas para atuar no Pará e Maranhão. Embora a seleção seja para o Norte e Nordeste, podem participar candidatos de todo o país. As inscrições podem ser feitas por meio deste link: www.vale.com/trainee

Operação de mineração da Vale no município de Canaã dos Carajás, no Pará Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADAO

As vagas são para atuar nas áreas de mineração, projetos e metais básicos. Devido a isso, só podem se inscrever candidatos que tenham curso de engenharia ou geologia, desde que a instituição de ensino seja reconhecida pelo Ministério da Educação desde dezembro de 2021. Aqueles que vão se formar até o final deste ano também podem se inscrever. Não há limite de idade e não é necessário ter experiência na função.

Os inscritos irão participar de um processo seletivo que inclui testes e entrevista com o RH e gestores de forma online entre outubro e novembro. Em dezembro, acontece a etapa final, quando o candidato deverá ir presencialmente até Belém. Os resultados estão previstos para sair ainda em dezembro, e, as contratações, entre janeiro e fevereiro de 2025.

Benefícios

A duração do programa de trainee é de 12 meses, e, segundo a empresa, os salários são compatíveis com os de mercado. Neste período, o candidato terá direito a uma série de benefícios. Confira abaixo quais são.