A Irlanda tem o quinto maior salário mínimo da Europa, ficando atrás de Luxemburgo (veja dicas para trabalhar no país), Alemanha, Holanda e Bélgica. A hora trabalhada no país vale € 11,30 (R$ 61). Ainda assim, o mercado de trabalho irlandês atrai brasileiros de diversos setores, principalmente de engenharia, das áreas de software e civil, além do ramo de negócios, marketing e executivos de venda.

Além disso, a nação europeia enfrenta um gap de talentos em áreas de hotelaria, comércio e tecnologia, afirma o cônsul-geral da Irlanda em São Paulo, Eoin Bennis. Por isso, profissionais brasileiros que tenham qualificações exigidas pelas vagas podem se encaixar em empregos nestes setores.

Quem está se preparando para se mudar definitivamente deve prestar atenção no custo de vida da Irlanda, que vem sofrendo uma escalada de preços. A inflação no país atingiu o maior nível em quase quatro décadas, um reflexo dos efeitos da pandemia e da guerra na Ucrânia, que restringiu os fluxos de gás natural no continente europeu.

O resultado é uma alta nos setores de energia, alimentação e cuidados pessoais, que subiram respectivamente: 23%, 21% e 9,2% . A moradia, que enfrenta um déficit habitacional grave, é uma das áreas mais afetadas.

Os custos de aluguéis representam o maior componente das despesas semanais com base no cálculo do salário mínimo, € 11,30 (R$ 61) por hora trabalhada.

Os valores relativos à aumentaram em média 7% (quase € 13) por semana, estima o Living Wage, grupo técnico irlandês que calcula o valor aproximado para se ter uma vida digna. No entanto, o novo crédito fiscal de aluguel freou o impacto do aumento dos aluguéis.

Pré-requisitos

Para concorrer em processos seletivos na Irlanda, é necessário ter inglês fluente, que permita uma comunicação no cotidiano e no ambiente de trabalho.

Outro ponto de atenção são os vistos para trabalhar legalmente na nação europeia. Existem 3 tipos de vistos de trabalho:

Stamp 2: documento para estrangeiros que permite unir estudo e trabalho na Irlanda, desde que a jornada semanal de trabalho não ultrapasse 20 horas. É voltado para as modalidades de intercâmbio com duração de oito meses ou mais, graduação, mestrado e doutorado. General Employment Permit: autorização de emprego para trabalhar no país europeu sem restrição de área de atuação. É preciso comprovar qualificações ou experiência indicadas para a vaga. Na maioria dos casos, a remuneração anual mínima é de € 30 mil (R$ 162 mil) por ano. Critical Skills Employment Permit: visto para profissionais com experiência ocuparem vagas em setores que sofrem com escassez de mão-de-obra qualificada na Irlanda. É para vagas com garantia de pelo menos dois anos de trabalho e salário mínimo anual de € 32 mil. Confira abaixo as ocupações conforme lista disponibilizada pelo Departamento de Empresa, Comércio e Emprego:

Gerentes e diretores de saúde e serviços sociais

Profissionais de ciências naturais e sociais (químicos e cientistas)

Engenheiros de produção, de design, civis, mecânicos e elétricos

Profissionais de TI

Analistas de negócios de TI, arquitetos e designers de sistemas

Profissionais de saúde (médicos, psicólogos, farmacêuticos, radiologistas, radioterapeutas, nutricionistas, fisiologistas cardíacos, cientistas médicos, fisioterapeutas, fonoaudiólogas, enfermeiros)

Profissionais docentes e educacionais (graduação e doutorado)

Contadores

Diretores de arte e animação 2D e 3D

Profissionais de vendas e marketing

País com mais de 39 mil brasileiros oferece maior leque de oportunidades para profissionais das áreas de tecnologia, engenharia, hotelaria, comércio, marketing e vendas. Foto: Adobe Stock

Onde estão as vagas?

Assim como em outros países, o LinkedIn é uma excelente opção para profissionais estrangeiros mapearem vagas. Ter um perfil bilíngue e incluir palavras-chave que se encaixem com as habilidades exigidas em uma vaga específica aumentam a chance de a pessoa candidata ser notada pelos recrutadores.

Na caça por um emprego na Irlanda, vale incluir no radar sites que reúnem vagas de emprego:

Indeed: O site permite filtrar pretensão salarial, formato de emprego, (contrato, meio período, tempo indefinido), região, empresa e idioma. Até o momento da publicação desta reportagem, a plataforma somava mais de 50 mil vagas em todo o território da Irlanda.

A cidade com maior número de vagas é a capital, Dublin (17.405), seguida por Cork (4.403), Galway (2.289) e Limerick (2.048).

O salário anual das vagas varia entre € 20 mil (R$ 108 mil) a € 100 mil (R$ 541 mil).

IrishJobs: com diferencial de buscar empregos por meio de agências de recrutamento ou até mesmo com o próprio empregador, o site é considerado um dos principais buscadores de vagas da Irlanda. Ainda é possível cadastrar o currículo e ativar alerta para receber propostas de vagas por e-mail.

Na plataforma, são ofertadas mais de 8 mil vagas. 423 empregos são temporários e outros 368 de meio período. Os empregos com mais ofertas na Irlanda são das áreas de TI, gestão e contabilidade.

Jobs.ie: outro site especializado no mercado irlandês que também oferece a possibilidade de cadastrar currículo. Profissionais podem mapear vagas por localização, setor, empresa, pesquisas mais populares, emprego de meio período ou integral.

JobsIreland: a plataforma faz parte do Serviço Público de Emprego do Departamento de Proteção Social. Pessoas candidatas podem criar um perfil na página para dar match com empregos disponíveis conforme as habilidades e experiências que preencheram. Confira alguns setores com vagas abertas no site:

Mineração

Indústrias

Atividades da área de saúde e serviço social

Educação

Hotelaria

Finanças e seguros

Setor imobiliário

Comércio

Para o cônsul-geral da Irlanda em São Paulo, Eoin Bennis, a troca de saberes entre os países proporciona uma carreira mais gabaritada aos brasileiros. “Acredito no compartilhamento para que ambos possamos nos desenvolver. Muitos brasileiros vão pra Irlanda, mas também saem da Irlanda e com mais experiência.”