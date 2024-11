The Economist: O que está prestes a atingir a economia mundial?

Os críticos acusam Donald Trump de ser caótico demais para fazer muita coisa. A velocidade de suas primeiras nomeações deve desmenti-los. O próximo governo está falando sério.

Os mercados de ações e de títulos corporativos estão amplamente satisfeitos com a perspectiva de desregulamentação e cortes de impostos em um segundo mandato de Trump. A revista The Economist, por outro lado, alertou sobre o risco de que a deportação em massa e uma guerra comercial global causem danos reais. As próprias nomeações atestam o desejo de Trump de causar transtornos, uma linha dura em relação à China e lealdade absoluta. Com essa concatenação de sinais, você pode se perguntar o que está prestes a atingir a economia mundial. A resposta vem em três partes, começando com as intenções de Trump. Seu compromisso com a desregulamentação pode ser bom para o crescimento. Elon Musk, o homem mais rico do mundo, e Vivek Ramaswamy, um político-empresário, foram nomeados chefes de um novo órgão grandiosamente chamado Department of Government Efficiency (Departamento de Eficiência Governamental), ou DOGE.

Trump quer deportar milhões de imigrantes irregulares e impor tarifas de até 60% sobre a China e de 10 a 20% sobre o resto do mundo Foto: Alex Brandon/AP

A promessa de cortar US$ 2 trilhões (R$ 11,56 trilhões) do orçamento anual do governo é claramente absurda, mas a liberalização criteriosa pode ser benigna. No primeiro dia, o novo governo poderia acelerar a legislação sobre licenciamento que já está no Congresso. Trump também prometeu liberar a inteligência artificial. A tecnologia é imensamente ávida por energia. Imagine se regras de planejamento mais fáceis ajudassem a desencadear uma revolução.

Infelizmente, Trump também quer deportar milhões de imigrantes irregulares e impor tarifas de até 60% sobre a China e de 10 a 20% sobre o resto do mundo. Tudo isso seria ruim para o crescimento. Por exemplo, os custos da deportação em massa poderiam, segundo uma estimativa, chegar a centenas de bilhões de dólares. Isso não inclui o ônus econômico da escassez de mão de obra e da alta dos preços ao consumidor. Cerca de metade dos trabalhadores das fazendas americanas não tem status legal.

Uma segunda parte da resposta é que as tensões na agenda de Trump serão resolvidas pela necessidade, à medida que a hipérbole dos discursos de palanque entrar em contato com a realidade confusa do governo. As políticas exigem tanto esforço para serem implementadas que seu governo simplesmente não conseguirá fazer tudo de uma vez.

A imposição de tarifas universais levará tempo, pois precisaria da aprovação do Congresso ou do uso de poderes presidenciais não testados. Mas os legisladores republicanos do livre comércio poderiam recuar em relação às tarifas sobre os aliados próximos dos Estados Unidos. E o uso da lei existente para impor uma tarifa universal com base na segurança nacional provavelmente seria contestado nos tribunais.

Da mesma forma, apreender, deter e processar milhões de pessoas será um pesadelo logístico. As agências federais precisariam recorrer às autoridades estaduais para obter ajuda, muitas das quais se recusariam.

A terceira parte da resposta é que, misturado às intenções e prioridades, está o temperamento mercurial do próprio Trump. Ele tem uma queda por escolher favoritos e depois descartá-los. Ele também não está em dívida com ninguém. Apesar de ter nomeado Stephen Miller para a Casa Branca, um leal de longa data e linha dura em relação à imigração, Trump pode colocar o crescimento em primeiro lugar, fazendo um barulho furioso sobre a deportação, mas limitando seu efeito no mundo real.

O mesmo acontece com Musk, que os mercados acham que pode receber favores especiais. Mas será que o romance vai durar? A única disciplina sobre um presidente que teve um sucesso tão espetacular ao desafiar os especialistas ao seu redor serão esses mesmos mercados. Trump tem uma consideração antiquada pelos preços das ações como um barômetro de sucesso.

A conclusão que os mercados parecem estar tirando é que as coisas funcionarão muito bem. Embora estejam atentos aos riscos da inflação e do clientelismo, os investidores estão apostando que as tarifas e as deportações causarão poucos danos. Em vez disso, os cortes de impostos produzirão uma onda que aumentará os lucros das empresas e a desregulamentação trará um crescimento duradouro.

Mesmo que essa previsão esteja correta em relação aos Estados Unidos - um grande "se" -, ela é muito otimista para o resto do mundo. À medida que os Estados Unidos tomam empréstimos, aumentam as tarifas e crescem, o dólar se fortalecerá. Isso reduzirá o comércio. Também levará a taxas de juros mais altas e a um maior ônus da dívida em dólares nos países em desenvolvimento. Alguns governos estarão na linha de fogo, especialmente se a ameaça de estender as tarifas além da taxa universal se tornar uma ferramenta de negociação trumpiana. O mais vulnerável é o México, que será alvo tanto da política de imigração de Trump, porque muitos imigrantes ilegais cruzam sua fronteira com os Estados Unidos, quanto de sua política comercial, porque o México abriga fábricas que enviam suas exportações para o norte, segundo o Acordo Estados Unidos-México-Canadá. Trump parece ter uma animosidade especial contra os líderes arrogantes da União Europeia. Muitos republicanos alegam que, ao pagar a conta das tropas americanas na Europa como parte da Otan, os Estados Unidos estão, na verdade, pagando pelo bem-estar europeu. Para Trump, o enorme superávit comercial da UE com os Estados Unidos é a prova de fogo. A Europa pode esperar pagar.

O principal alvo de uma política econômica hostil será a China. Marco Rubio, no Departamento de Estado, e Mike Waltz, como assessor de segurança nacional, querem que a rivalidade entre as duas maiores economias do mundo esteja no centro da política americana. À medida que as empresas transferem as cadeias de suprimentos para fora da China, alguns países podem se beneficiar. Outros poderão estabelecer uma amizade com Trump. No entanto, como regra geral, a separação das economias americana e chinesa seria altamente perturbadora.

Atenção!

Os países fariam bem em se preparar para o que está por vir. A UE afirmou que direcionará dezenas de bilhões de euros em gastos para a defesa. Mas ela ficou muito para trás em IA e adiou por muito tempo o fortalecimento de seu próprio mercado interno. A China está em uma posição melhor, mas atrasou tolamente o estímulo à demanda interna.