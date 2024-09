Vai ter horário de verão em 2024? Veja o que dizem ONS, Comitê e o ministro Alexandre Silveira

RIO - A opção de recorrer ao horário de verão para reduzir o risco de crise energética nos próximos meses, no contexto da maior seca em décadas, levou as autoridades do setor elétrico a uma reunião emergencial no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, 19.

PUBLICIDADE Na reunião, conforme antecipou o Estadão/Broadcast, o Operador Nacional do Setor Elétrico (ONS) recomendou a volta do horário de verão em 2024. O Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE) aprovou um “indicativo” para a adoção da medida. O ministro das Minas e Energia, Alexandre Silveira, porém, disse ainda não estar “convencido” de que a volta do horário de verão já neste ano seja a melhor decisão.

Silveira disse após a reunião que o País está preparado e não corre risco de crise energética, embora esteja testemunhando o menor índice pluviométrico para o período seco desde 1950, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemadem).

Silveira confirmou a recomendação do ONS e que o CMSE aprovou um “indicativo” de volta do horário de verão, afirmando, contudo, que a decisão final sobre o assunto será tomada nos próximos dez dias. “A volta do horário de verão é prudente e viável, segundo o ONS”, disse o ministro. “O horário de verão é um instrumento de planejamento usado em vários países do primeiro mundo”, defendeu.

O ministro, contudo, evitou indicar o momento em que o horário será iniciado e o prazo de duração. “O retorno do horário de verão não será imediato porque tem uma transversalidade grande na vida do País. Não me convenci dessa necessidade considerando a transversalidade da medida”, disse, frisando que, se for decretado, haverá prazo de adaptação.

Segundo Alexandre Silveira, preparação feita pelo governo impedirá crise energética Foto: Wilton Junior / Estadão

Silveira afirmou que o governo vem tomando todas as medidas relativas à segurança energética e à modicidade tarifária. “No pior cenário, nada nos leva a crer que teremos risco energético neste verão. Mas o setor elétrico é tão sensível e vital para a sociedade brasileira, que sabemos que temos de pensar não só em 2024 mas também em 2025 e 2026″, disse, acrescentando que o governo já está preparando leilões de capacidade.

Apesar disso, o ministro reconheceu a gravidade da situação hídrica do País atualmente. “Não é só o pior índice pluviométrico, ele é muito menor”, disse, em entrevista coletiva após reunião com o CMSE, na sede do ONS. “Nos preparamos e não há risco de crise energética.”

Ainda conforme o ministro, o risco de crise energética foi afastado pela redução da vazão nas barragens de Jupiá e Porto Primavera, realizada no início do ano, como parte do planejamento do governo. “Voltamos a ter uma política de planejamento do setor elétrico alicerçada na ciência, na busca da construção do equilíbrio entre segurança energética, do suprimento à população, e modicidade tarifária”, afirmou, acrescentando que o governo vem fazendo o planejamento “sem caráter dogmático”.

Entrada no sistema

Silveira ainda confirmou que o início de vigência do novo contrato da usina Termopernambuco, do Grupo Neoenergia, será antecipado de 2026 para outubro deste ano. A antecipação é uma das medidas tomadas pelo governo para enfrentar a escassez hídrica e seus impactos na confiabilidade do fornecimento de energia e no custo da conta de luz.

A usina, de 498 megawatts (MW) de capacidade, localizada no Complexo Industrial Portuário de Suape, participou do leilão de reserva da capacidade de 2021, assegurando um contrato de que prevê, originalmente, o início do fornecimento de energia a partir de 1º de julho de 2026. Diante da seca no País e da necessidade de acionamento de termelétricas, o governo passou a avaliar antecipação da vigência desse contrato.