Programa Voa Brasil fica na ‘corda bamba’ com pressão de companhias aéreas por crédito e combustível

Com os ruídos sobre a suposta pressão das companhias que estaria travando o Voa Brasil, as quatro principais entidades que representam as aéreas no País divulgaram, no dia 8 deste mês, uma nota em que dizem que, “ao contrário do que tem sido veiculado”, as empresas estão comprometidas com o diálogo com o governo e que seguem empenhadas com o Voa Brasil. Porém, na mesma nota, reforçaram que têm mostrado ao governo a necessidade de socorro, incluindo demandas sobre as linhas de crédito e sobre o QAV.

O programa

A proposta de criação do programa Voa Brasil foi anunciada pelo ex-ministro de Portos e Aeroportos Márcio França, ainda em março do ano passado, mas ainda não saiu do papel. A ideia é oferecer passagens em “períodos de ociosidade”, também conhecidos como baixa temporada: março, abril, maio, agosto, setembro, outubro e novembro.

Durante todo o ano de 2023, o Ministério de Portos e Aeroportos destacou que o programa não teria qualquer custo ao Estado, sendo apenas o preenchimento de um quarto das poltronas ociosas de cada aeronave.