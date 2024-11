Teto para crescimento do salário mínimo pode gerar economia de até R$ 84 bi em dez anos, estima XP

No início do seu mandato, Lula encaminhou ao Congresso uma proposta para que o salário mínimo seja reajustado sempre pela inflação do ano anterior mais o crescimento do PIB de dois anos antes. Essa política, sem prazo de validade para acabar, tem forte impacto sobre as contas públicas porque reajusta parte dos benefícios do INSS, como aposentadorias e pensões, além do Benefício de Prestação Continuada (BPC) e seguro-desemprego.

Segundo o economista Tiago Sbardelotto, da XP, dois cenários de mudança foram considerados. No primeiro, o salário mínimo poderia crescer 2,5% por ano acima da inflação - o mesmo porcentual máximo permitido pelo arcabouço fiscal. Nesse caso, por exemplo, se o PIB de dois anos antes for de 3%, o aumento do mínimo ficaria limitado a 2,5%.