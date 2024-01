Enem 2023 teve 60 redações nota mil; veja pontuação média por área

Os resultados individuais e o balanço geral do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) realizado em 2023 foram divulgados nesta terça-feira, 16, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação do exame. De acordo com o instituto, 60 candidatos alcançaram nota máxima na redação, sendo quatro alunos de escolas públicas do Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Tocantins. Em 2022, foram 18 redações com notas máximas, ao todo.

O Inep atribuiu o melhor desempenho dos candidatos na redação ao tema escolhido: “Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil”. De acordo com a equipe do instituto, o tema era mais “fácil” que o de 2022, quando os estudantes tiveram que escrever sobre os “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

Estudantes chegam a local de prova do Enem, em São Paulo. Notas foram divulgadas nesta terça-feira Foto: Tiago Queiroz/Estadão

O Inep também divulgou que a pontuação média dos candidatos foi:

516 pontos em linguagens;

522 em ciências humanas;

497 em ciências da natureza;

534 em matemática;

e 641 na redação.

A estimativa do MEC é que cerca de um milhão de participantes (37% dos candidatos) tenham atingido nota suficiente para acessar uma vaga em universidades públicas por meio do Sisu. Para essa conta, o ministério levou em consideração a nota de corte de 20% do total de cursos, aqueles que historicamente exigem menor pontuação.

Em relação ao Programa Universidade para Todos (ProUni), que oferece bolsas de estudos em faculdades particulares, o Inep entende que 61% dos candidatos têm nota suficiente para conseguir uma vaga, considerando a parcela de 25% do total de vagas, correspondente àquelas que exigem menor pontuação.

Ao todo, foram mais de 3,9 milhões de inscrições no exame, que funciona como o maior vestibular para as universidades públicas e privadas do País, além de mais de 50 universidades em Portugal e outros países. No entanto, do total de inscritos, 1,2 milhão não realizaram as provas.

Isso significa uma taxa de participação de 70%, dois pontos percentuais acima do valor registrado em 2022, quando 68% dos inscritos realizaram a prova. A taxa de participantes em anos concluintes do ensino médio subiu de 38% para 46%, na comparação 2022 e 2023, o que significa, segundo o Inep, que mais estudantes estão realizando a prova como método de entrada no ensino superior.

As informações foram divulgadas em um evento na sede do Ministério da Educação, em Brasília, onde estiveram presente o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Inep, Manuel Palacios. “O grande objetivo dessa apresentação é sensibilizar os jovens brasileiros da importância do Enem. O Enem é uma política que garante equidade, democratização no acesso (à universidade)”, disse Santana na ocasião.

O ministro comemorou o aumento nas inscrições, em especial entre os alunos em anos finais do ensino médio, mas disse que ainda há grande margem para melhora. “Precisamos identificar o motivo desses jovens que estão concluindo o ensino e não estão fazendo o Enem no mesmo ano. Vamos fazer isso dialogando com as redes e os estados”, afirmou.

De acordo com ele, o Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) estão trabalhando focados em aumentar a adesão de candidatos do Enem que estão no último ano do ensino médio para que essas pessoas sejam direcionadas ao ensino superior logo ao fim do período escolar.

Para isso, algumas medidas vêm sendo tomadas. O programa de auxílio financeiro proposto pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) aos estudantes de escolas pública, chamado “Pé-de-meia”, deve incluir um pagamento extra para quem realizar Enem no último ano do currículo básico, afirmou Santana.

Um programa para reconhecimento dos candidatos que tirarem notas máximas na prova do exame também vem sendo planejado pelo MEC.

Palacios informou que o Inep pretende atuar de forma mais próxima das secretarias de ensino, divulgando informações sobre as inscrições e aplicando pesquisas sobre os motivos que levam os alunos a não se inscreverem. “Nós vamos trabalhar, a partir de março, agora, em uma campanha forte a favor da participação de todos os concluintes do ensino médio no Enem”, disse.

Como conferir a nota do Enem 2023 e participar do Sisu e do Prouni?

A partir de hoje, os candidatos que participaram dos dois dias de prova no ano passado também já podem conferir suas notas na Página do Participante. O gabarito oficial e os cadernos de questões do Enem já foram divulgados no portal do Inep no dia 14 de novembro do ano passado.

Os testes foram aplicados em 5 e 12 de novembro de 2023 na versão regular. Nos dias 12 e 13 de dezembro foi realizada a versão PPL (para pessoas privadas de liberdade) e a reaplicação do exame para quem perder o exame por motivos justificáveis.

Com o resultado do exame, os participantes podem entrar na faculdade por meio do Sisu, que funcionará entre os dias 22 e 25 de janeiro, no site destinado ao programa. O programa seleciona estudantes para vagas em universidades públicas de todo o País com base na nota do Enem e também oferece algumas vagas internacionais.

Este será o primeiro ano em que o Sisu será aberto apenas uma vez, em janeiro. A edição de meio de ano foi cancelada, conforme publicação feita no Diário Oficial da União em 29 de dezembro.

O ProUni, que utiliza a nota do Enem para distribuir bolsas de estudo em instituições particulares, aceitará inscrições de 29 de janeiro a 1º de fevereiro, também pelo site oficial. Será realizada uma nova etapa de inscrições no segundo semestre, mas a data ainda não foi divulgada.