Novo ensino médio: ‘Penso que chegaremos em um consenso’, diz secretária do MEC

A secretária executiva do Ministério da Educação (MEC), Izolda Cela, disse estar otimista sobre os resultados da consulta pública relacionada ao novo ensino médio. “Penso que chegaremos em um consenso”, afirmou ela nesta segunda-feira, 29, na abertura do Fórum Reconstrução da Educação, realizado pelo Estadão.

Izolda disse acreditar que será possível concluir esse processo de escuta no prazo inicialmente previsto

A implementação da reforma do ensino médio, que flexibilizou o currículo da etapa, foi alvo de críticas sobre a baixa qualidade na oferta de parte dos itinerários optativos e falta de formação dos professores para dar essas novas aulas.

Entidades estudantis, de professores e parte dos especialistas chegaram a defender a revogação do modelo, que já vem sendo adotado nas salas de aula. Diante da pressão, o MEC não apoiou a revogação, mas abriu uma consulta pública para escutar docentes, alunos e especialistas.

“Precisamos ouvir. E não é fácil ouvir aquelas mensagens que vêm da força de quem está empenhado e sente no dia a dia os efeitos (do novo ensino médio)”, afirmou Izolda. A consulta, de 90 dias, vai até 6 de junho, mas há possibilidade de prorrogação.

Izolda, porém, disse acreditar que será possível concluir esse processo de escuta no prazo inicialmente previsto. Segundo ela, o diálogo com os estudantes tem mostrado mais convergências do que divergências, como o incentivo ao ensino integral, à educação técnica e a flexibilização do currículo.

Fórum Reconstrução da Educação, realizado pelo Estadão, ocorre nesta segunda-feira, 29, em São Paulo

Desafios

Além das preocupações com o novo ensino médio, o MEC prioriza mais três desafios até o fim de 2023, segundo Izolda. Um deles é adotar a escola de tempo integral; outro será melhorar os níveis de alfabetização e o terceiro é incentivar a conectividade.

Para Izolda, ensino integral não se restringe a mais tempo de ensino, é preciso garantir a qualidade da oferta. “Não é apenas mais tempo”, afirma. “É mais tempo com substância, qualidade no currículo, condições suficientes para conforto das crianças e adolescentes.”

Há duas semanas, o MEC apresentou um projeto para ensino em tempo integral, que ainda precisa ser aprovado pelo Congresso para se tornar lei. Especialistas, no entanto, temem que esse trâmite possa dificultar sua implementação.

“Nossa expectativa era de que pudesse ser por meio de um recurso mais rápido, como uma medida provisória. Mas precisamos nos adequar a essa mudança”, avalia Izolda. “Havendo a necessidade ou se isso sinalizar algum risco, o governo federal também estuda seguir por outros meios.”

Sobre a alfabetização, Izolda disse que esse é um grande desafio nacional, que foi agravado pela pandemia. “O Brasil precisa garantir o sucesso da alfabetização de suas crianças. Temos grandes desigualdades, resultados ruins que foram aprofundados pela pandemia, desigualdades socioeconômicas, de raça, do local onde vivem e dos grupos a que pertencem”, afirma. “Tudo isso representa um grande desafio.”

Conectividade também é algo que está entre as ações prioritárias do MEC. Izolda garante que, para enfrentamento desses desafios, é necessário fazer investimentos. “Com o que se tem dá para fazer melhor, mas com as perspectivas e desafios que temos, defendemos mais recurso para educação”, afirma.

Expectativa era que Fundeb ficasse fora do arcabouço fiscal, diz secretária

Questionada sobre o fato de o Fundeb, fundo que financia a educação básica pública no Brasil, ter sido incluído no arcabouçou fiscal, Izolda disse que não era o que ela esperava, mas acredita que será possível preservar os investimentos no setor. “Minha expectativa era de que ficasse fora do arcabouço”, disse. “O ministro se pronunciou em relação a isso: a perspectiva de que a educação e saúde. Com essa possibilidade, não tenham perdas (orçamentárias).”

O arcabouço, que foi aprovado na Câmara, é um conjunto de regras que tem o objetivo de frear o aumento das despesas públicas no País. A inclusão do Fundeb no plano foi alvo de críticas de entidades da educação. O projeto será votado em breve no Senado.

Izolda ainda disse que, embora o aumento de verba seja desejável, é importante melhorar a eficiência no gasto público. “Com o que se tem (de dinheiro), dá para fazer mais”, afirmou.

Para a deputada Tábata Amaral (PSB-SP), o fato do Fundeb ter sido incluído no arcabouço fiscal pode representar um problema para maiores investimentos no setor. De acordo com ela, que também participou do fórum, pagamentos de salários e compra de merendas podem ser prejudicados.

“Estamos otimistas de que vamos conseguir reverter essa mudança no Senado”, afirma. “Somos contra a inclusão do Fundeb no arcabouço e seguiremos lutando para que ele fique fora do limite. Dá para aliar responsabilidade fiscal com tratamento adequado da educação”, diz ela, que preside a Frente Parlamentar em Defesa da Educação.

