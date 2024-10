4 casas de artistas à venda no Brasil; veja fotos

A propriedade em Itu tem mais de 6 mil metros quadrados de área total e 1,6 mil metros quadrados de área construída. A residência conta com uma suíte master de 240 metros quadrados, equipada com SPA, camarim, além de um closet blindado. Há outras seis suítes com acabamento em mármore e duas suítes adicionais para hóspedes.

Na área externa, a propriedade impressiona com sua piscina com raia de 25 metros, bar molhado com piscina aquecida, e um salão de festas para até 150 convidados, perfeito para grandes celebrações. Outras comodidades incluem um cinema privativo, adega, elevador panorâmico e uma casa de caseiro com dois quartos.