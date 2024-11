Árvore de Natal: Qual é o dia certo para montar? Quais são as tendências de 2024?

A cada ano, a Igreja Católica divulga o seu calendário litúrgico. É ali que estão definidos, por exemplo, os feriados móveis, como Páscoa, Corpus Christi e até o paganíssimo Carnaval.

A recomendação da Igreja é montar a árvore no primeiro dia do Advento, período em que os cristãos católicos esperam pelo Nascimento de Cristo. Para a Igreja Católica, o Advento começa quatro domingos antes do Dia do Natal. Em 2024, essa data cai no dia 1º de dezembro. Portanto, o próximo domingo é o dia correto para montar a Árvore.