Como plantar amoras em vaso para fazer chá em casa

A amora é o fruto da amoreira, planta originária da Ásia, mas que se adaptou perfeitamente ao clima brasileiro. A árvore é reconhecida por seus pequenos frutos, de cor avermelhada, adocicados, mas levemente azedinhos. Entretanto, o que muitos não sabem é que tanto os frutos quanto as folhas da amoreira podem ser consumidos, principalmente no formato de chás e infusões.

O consumo da amora, que é rica nas vitaminas A e C, cálcio e ferro, pode trazer benefícios como o aumento da imunidade e a prevenção de pressão alta. Além disso, o fruto pode auxiliar na perda de peso e até no controle da glicemia.

Amoras variam em espécimes e podem ser plantadas em vasos com os cuidados necessários Foto: nathsegato/Adobe Stock

Como se planta um pé de amora?

PUBLICIDADE O pé de amora é uma arvore que pode chegar a ter entre 4 e 5 metros, o que significa que o melhor lugar para o plantio é em um jardim, quintal ou pomar. Entretanto, para quem deseja fazer uso do fruto e das folhas, espécies como a amora anã são ideais para pequenos vasos. O plantio é simples, já que a adaptação do espécime para o vaso deve ser feita conforme a planta cresce. Mesmo para quem deseja plantar diretamente no solo, o ideal é esperar que a planta adquira ao menos 30 centímetros de altura dentro de um vaso, antes de transportá-la para o local definitivo.

A melhor época para o plantio é no mês de setembro, visto que a temperatura ideal para a amoreira é uma variação entre 24ºC e 28ºC. Veja o passo a passo:

Monte o vaso com uma manta drenante, seguida por 3 a 4 dedos de altura de argila expandida

Adicione outra manta drenante e a terra vegetal, com um espaço de 2 dedos da borda do vaso

Coloque a muda no centro do vaso e adicione terra até cobrir as raízes

Finalize com uma camada fina de cascalho e realize a primeira rega

Quanto tempo demora para um pé de amora dar frutos?

A amoreira tende a gerar frutos após o segundo ano de plantio. Para saber quando o fruto está pronto para ser colhido, ele deve conseguir se soltar facilmente do caule. A aparência da amora quando madura é arroxeada para o preto. A colheita constante estimula a produção de mais frutos.

Publicidade

Os frutos da amora tendem a surgir entre os meses de setembro e novembro Foto: TAMER YILMAZ/Adobe Stock

Quantas vezes tem de molhar o pé de amora?

A amoreira é uma planta que prefere solos mais úmidos, mas deve haver cuidado para não encharcar a planta. Quanto à rega em vasos, a indicação de especialistas é sempre checar a umidade do solo com as mãos, e regar de acordo. Essa prática evita o apodrecimento das raízes.

Entretanto, para quem lida melhor com fórmulas prontas, a rega diária com pouca água é a melhor opção, especialmente em meses mais quentes.

A adubação também é essencial para o espécime, e deve ser feita ao menos uma vez por mês. Veja aqui qual o adubo ideal para sua planta e como realizar a adubação.

Quantas vezes dá amora por ano?

A colheita da amora ocorre entre setembro e novembro, mas pode ser estimulada a produzir mais com a retirada constante dos frutos.

* Estagiária sob supervisão de Charlise de Morais.