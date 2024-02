Tem cozinha pequena e pouco espaço de bancada? Veja dicas úteis para o dia a dia

THE WASHINGTON POST - Há certos aspectos da culinária, como a habilidade ou a técnica de uma pessoa, que podem ser aprimorados com instrução e prática adequadas. Você pode dominar os cortes básicos de faca, aprender a fazer a massa de torta perfeita e se tornar um mestre da grelha.

Mas quando se trata do tamanho da sua cozinha, muitas vezes você é forçado a lidar com a situação em que se encontra. O espaço limitado do balcão não apenas restringe seu ambiente de trabalho ao preparar as refeições, mas também pode reduzir a criatividade na cozinha.

Dicas podem ajudar quem tem pouco espaço na cozinha. Foto: Zeca Wittner/Estadão

PUBLICIDADE Ainda assim, há muito que você pode fazer para aproveitar ao máximo a situação sem precisar fazer uma grande e cara reforma na casa. Passei uma década em um apartamento no terceiro andar de um prédio de Nova York que tinha apenas cerca de 1,5 metro de bancada, portanto, sei em primeira mão que nem tudo está perdido. Aqui estão cinco maneiras de aproveitar ao máximo o espaço limitado da bancada de sua cozinha.

Libere o máximo de espaço que puder

Em primeiro lugar, você terá que tomar algumas decisões difíceis sobre quais equipamentos você usa com frequência suficiente para merecerem um lugar permanente em seu balcão. Para quem gosta muito de cafeína, uma cafeteira pode estar no topo da lista. Os amantes de feijões, grãos e ensopados podem optar por uma panela de pressão elétrica. Os grandes padeiros vão querer considerar uma batedeira. As pessoas que estão sempre correndo podem precisar de acesso fácil a uma torradeira todas as manhãs.

Tudo depende de como você cozinha e do que funciona melhor para você. Os únicos eletrodomésticos que ficam na minha cozinha são a fritadeira e a máquina de refrigerante. Todo o resto deve ser guardado em um armário ou despensa, para ser retirado apenas quando necessário.

A airfryer pode ser uma boa opção de produto para deixar no balcão da cozinha. Foto: Tiago Queiroz/Estadão

Otimize a área de superfície que você tem

A otimização tem tudo a ver com repensar alguns itens e áreas padrão em sua cozinha. Em vez daquele grande escorredor de pratos que fica ao lado da pia, encontre um que fique acima da pia para recuperar esses preciosos centímetros quadrados, ou opte por esteiras de secagem que possam ser guardadas quando não forem necessárias. Invista em uma tábua de corte que caiba sobre a pia ou o fogão para deixar espaço para todo o resto. Use um rack de refrigeração dobrável em camadas não apenas para produtos assados, mas também para reunir todos os equipamentos e ingredientes necessários para uma receita.

Publicidade

Em vez de uma reforma cara ou de comprar uma casa nova, há opções muito mais econômicas a serem consideradas para complementar o que você já tem. Se você tiver espaço no chão - ou, pelo menos, puder dispensar um pouco quando estiver cozinhando - considere adicionar uma mesa suspensa montada na parede ou investir em um carrinho de cozinha com rodinhas. (Eu fazia quase que exclusivamente toda a minha preparação em um pequeno carrinho da Ikea antes de me mudar para Washington).

Pratique a arte da mise en place

“Mise en place” é um termo francês que significa “colocar no lugar”. Em termos culinários, é uma maneira elegante de incentivar as pessoas a reunir todos os utensílios necessários para uma receita e a fazer todos os cortes, fatiar e outros trabalhos de preparação antes de começar a cozinhar. Isso não apenas evita que você perceba que acabou aquele ingrediente de que precisava, que procure o copo medidor certo no último segundo e, de modo geral, permite que você avance mais rapidamente na receita, mas também significa não ter que encontrar espaço no último minuto para desfiar o frango e adicioná-lo a uma panela de sopa.

Organização é um dos segredos mais simples: “Antes de cozinhar, deixe tudo separadinho, desde ingredientes a utensílios". Foto: Luca Melo | Adobe Stock

Limpe enquanto você usa

Terminou de usar os temperos? Coloque os potes de volta no armário. Terminou de ralar o queijo? Lave o ralador e guarde-o (ou pelo menos coloque-o na máquina de lavar louça). Não precisa mais do pote de azeitonas? É hora de colocá-lo de volta na geladeira. Tirar do caminho todas as coisas de que você não precisa mais significa que você terá espaço para colocar panelas e frigideiras quando as tirar do fogão ou do forno, em vez de ficar preso segurando uma frigideira quente e tentando descobrir o que fazer com ela. Como bônus, isso fará com que a limpeza no final do preparo seja muito mais rápida.

Mantenha as coisas reais e simples