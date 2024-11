Ana Paula Minerato é brigada com a irmã, Tati, há 5 anos; relembre a treta

Ana Paula e Tati Minerato são irmãs, mas não se falam desde 2019 Foto: @apminerato e @tatiminerato via Instagram

Ana Paula Minerato, ex-musa da escola de samba Gaviões da Fiel que proferiu ofensas racistas contra a cantora Ananda em um áudio vazado na segunda-feira, 25, é brigada com a irmã, Tati Minerato. Ambas cortaram laços em 2019, mas a “treta” voltou aos holofotes quando Tati repudiou o comportamento da irmã em nota oficial, lançada em suas redes sociais também na segunda-feira.

PUBLICIDADE A briga começou depois de uma suposta discussão ocorrida após um aniversário de família. Na ocasião, Ana Paula teria bloqueado a irmã e a mãe das redes sociais. A assessoria de Tati confirmou ao Estadão que as irmãs não se falam mais. Entretanto, a mãe das duas, Sylvia Regina, reatou o relacionamento com Ana Paula, depois de comparecer à um dos ensaios técnicos da Gaviões da Fiel, no começo de 2024.

Tati também fez parte da escola de samba como rainha de bateria, mas foi desligada em 2018. Ela foi expulsa da Gaviões após ter trocado empurrões com Renatta Teruel (que era imperatriz da agremiação) durante um ensaio. Ana Paula teria defendido a irmã na época (veja aqui).

O pronunciamento de Tati sobre o áudio vazado de Ana Paula Minerato repudiou o comportamento da irmã, e explicou: “Por mais que o amor pela minha família seja inegável, não posso e não devo ser associada a atitudes que não condizem com aquilo em que acredito.”

O caso de Ana Paula está sendo investigado pela Secretaria de Justiça de São Paulo. Ela também apresentava um programa de rádio na Band FM, mas foi demitida. A emissora comentou: “A Band repudia veementemente qualquer forma de racismo, discriminação ou preconceito. As declarações de Ana Paula Minerato, mesmo sendo de cunho pessoal, não estão alinhadas com os valores e diretrizes da emissora. Por esse motivo, a colaboradora foi desligada da empresa.”

Entenda o que aconteceu

Um áudio de Ana Paula Minerato para o cantor KT Gomez, em que ela proferia ofensas de cunho racista contra a cantora Ananda, do grupo Melanina Carioca, vazou. Pode-se ouvir, em um trecho: “A empregada, a do cabelo duro. Você gosta de cabelo duro, KT? Eu não sabia que você gosta de mina do cabelo duro”.

O cantor tentou interromper Ana Paula, mas foi cortado por ela: “Você gosta de cabelo duro? Você gosta de mina de cabelo duro, de neguinha? Por que aquilo ali é neguinha, né? Alguém ali, um pai ou mãe, veio da África”, completou.

Na noite de segunda, 25, a mãe da apresentadora, Sylvia Regina Minerato, informou o estado de saúde de Ana Paula após o vazamento dos áudios. “A verdade vai aparecer e faremos justiça”, escreveu.

Sylvia postou em seu Instagram uma foto da apresentadora aferindo a pressão. Lia-se: “Sei que todos estão aguardando um pronunciamento, mas minha filha está sem condições de falar qualquer coisa nesse momento”. A postagem, que foi apagada, prometia um pronunciamento da ex-musa na terça-feira: “Internet não é terra sem lei”.